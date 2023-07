Stintino Jazz&Classica, domani primo concerto al MuT

A Stintino due chitarre per “Guitarra dimelo tú” con Vincenzo Mozzillo e Lucas de Simone

Il concerto “Guitarra, dimelo tú” vedrà protagoniste le chitarre di Vincenzo Mozzillo e Lucas De Simone. Aprirà domani, sabato 8 luglio, alle 21, la decima edizione di Stintino Jazz&Classica , il ciclo di concerti affiancati alle masterclass in programma fino al 16 luglio.

Nella sala conferenze del Museo della Tonnara, in via Lepanto, i due musicisti divideranno il palco con un programma che spazia dai grandi classici per chitarra passando per la musica di ispirazione caucasica di Boutros fino al folklore argentino.

Da qui il titolo del concerto. E’ un omaggio al grande musicista argentino Atahualpa Yapanqui e alla sua omonima canzone contro la guerra. Verranno proposti inoltre brani di Augustin Barrios, Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla e Mariano Mores.

Tutti gli eventi di Stintino Jazz&Classica sono gratuiti fino a esaurimento posti. La rassegna curata dall’Associazione Culturale LABohème è realizzata in collaborazione con Fondazione di Sardegna, Museo della Tonnara e Comune di Stintino e prevede dieci eventi dalla classica al jazz, dal canto corale al teatro, fino all’appuntamento conclusivo, domenica 16 luglio, con il sassofonista Gavino Murgia accompagnato da Paola Erdas al clavicembalo e salterio, antico strumento a corda.