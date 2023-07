Il Segretario Nazionale dell’Unione Generale del Lavoro Metalmeccanici, Antonio Spera, interviene in merito all’incontro svoltosi oggi nel capoluogo piemontese (con i vertici della Direzione HR Stellantis, Xavier Chéreau e Giuseppe Manca) al quale egli ha partecipato insieme al Segretario Provinciale UglM di Torino, Ciro Marino

“Il Green Campus a Mirafiori a ‘zero emissioni’, in programma per il 2025, è un impegno importante che implica cospicui investimenti (a tripla cifra), in vista dell’elettrificazione.

Ora occorre concentrarsi, attraverso le trattative con il governo, sull’allocazione delle piattaforme. È necessario scegliere con attenzione i volumi per il nostro Paese.

Siamo di fronte a una conferma degli investimenti nel nostro Paese; Mirafiori, potrà acquisire ancora maggiore prestigio grazie al Green Campus: sarebbe il terzo insieme a quelli di Francia e Germania.

Da evidenziare, ancora, che gli investimenti comprendono una nuova sede nella quale saranno accolte 10.000 persone. Un’accelerazione sia in termini di ricerca, sviluppo e design che di formazione costante (con nuovi spazi di lavoro, ambienti aperti e condivisi). Come Ugl Metalmeccanici, teniamo inoltre a sottolineare l’impegno a coniugare la l’equilibrio tra tempi di lavoro e di vita“.

