Stefano Pain e Andrea Serratore, esce “Free Your Mind”

Stefano Pain (nella foto sulla sx) e Andrea Serratore (nella foto sulla dx), top dj producer piemontesi, sono tornati con un altro ipnotico brano House dal titolo “Free Your Mind”.

La traccia esce su “I am House Records” ed è piena d’energia. Cresce grazie ad una linea di basso corposa, un groove tribal ed una tromba travolgente. Dà forma a “Free Your Mind” anche un’accattivante voce maschile, che spinge chi ascolta e balla a “liberare la propria mente”, in italiano, “Free Your Mind” in inglese.

Il brano è disponibile da poche ore su tutti gli store musicali online e già piace a tanti top dj internazionali, come resto succede da anni quando c’è di mezzo Stefano Pain e con lui Andrea Serratore. Hanno già proposto “Free your Mind” nei loro dj set e radioshow artisti del calibro di Roger Sanchez, Nic Fanciulli, David Penn, Don Diablo, Lost Frequencies, Sugarstarr, Vanilla Ace, Eddie Amador, Gaty Lopez. Si tratta di dj e produttori di livello assoluto, il cui sound dà forma davvero a ciò che propongono i dj di tutto il mondo sui dancefloor delle disco sparse per il mondo. Insomma, grazie a Pain & Serratore, nel mondo si balla musica Made in Italy.

Dopo questa traccia “Free Your Mind” Stefano Pain ed Andrea Serratore sono già al lavoro su nuovi brani. In arrivo per duo piemontese c’è infatti un nuovo singolo su Spinnin’ Records, una delle case discografiche più importanti al mondo quando si tratta di musica elettronica.

