Sorso comunità energetica, l’iniziativa dell’Amministrazione comunale contro la crisi

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale sarà presentata ai cittadini nel corso di un’assemblea pubblica giovedì 3 agosto, alle 19:00, al Palazzo Baronale

L’Amministrazione comunale sta promuovendo lo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile, quale strumento efficace e vantaggioso, per il suo Comune e per i suoi abitanti, contro la crisi energetica, per risparmiare sui costi di acquisto dell’energia e per guadagnare dalla condivisione dell’energia che viene prodotta sul posto.

> L’iniziativa sarà presentata a tutta la cittadinanza nel corso di una assemblea pubblica che si terrà giovedì 3 agosto, alle ore 19:00, al Palazzo Baronale.

Gli esperti del settore Impianti tecnologici del Comune di Sorso insieme con quelli della Albatros (società specializzata nello sviluppo della green economy), spiegheranno cosa sono le Comunità energetiche, come funzionano e le modalità di adesione, comunque libera e gratuita, da parte dei cittadini interessati, che riceveranno anche materiale informativo e la modulistica relativa.

I lavori dell’assemblea pubblica saranno trasmessi anche in diretta streaming al link https://bit.ly/43A0WyQ