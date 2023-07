S’Istranzu Avventuradu 1 Agosto: Autore Jeff Biggers a MusaMadre Festival

S’Istranzu Avventuradu 1 Agosto: l’ Autore Jeff Biggers al MusaMadre Festival

Martedì 1 Agosto, alle 18:30, MusaMadre Festival a Rebeccu (Bonorva) ospiterà , storico americano pluripremiato che con ” : “



Definito una “guida entusiasta ed erudita” dal Wall Street Journal, il nuovo libro dello storico americano Jeff Biggers sulla Sardegna è un grande successo. Secondo il Wall Street Journal, “alla ricerca del passato nelle tradizioni locali e nella lunga e trascurata tradizione letteraria della Sardegna, riporta l’isola al centro della nostra immaginativa mappa del Mediterraneo.”

Dopo tre decenni di vita e di viaggi nella penisola, Jeff Biggers attraversa finalmente la Sardegna, scoprendo un tesoro di storie in mezzo a importanti scoperte archeologiche che riscrivono la storia del Mediterraneo. Dalla città di Alghero, guidato dalla ricca letteratura dell’isola, Biggers intraprende un viaggio speciale intorno all’isola per sperimentare la sua cucina rinomata, il vino, i rituali tradizionali e i fiorenti movimenti culturali.

Secondo il Times Literary Supplement di Londra , “Biggers è anche un convincente sostenitore della moderna cultura sarda… Molto più di un diario di viaggio, In Sardinia è compendioso ed evocativo.”



“La Sardegna è un’altra cosa. Spazi incantevoli e distanze da percorrere”, scrisse D. H. Lawrence nel 1921. Nel 100º anniversario della visita di Lawrence, Biggers apre una nuova finestra sulla storia dell’isola, raccontando dei nuovi ritrovamenti archeologici che ne hanno fatto una delle culle dell’età del bronzo e un museo a cielo aperto nel Mediterraneo.

Basato su anni di ricerche e traduzioni di scrittori sardi, Biggers è stato elogiato da scrittori e critici sardi, tra cui Paolo Fresu.

In Sardinia “In Sardinia” è una guida internazionale indispensabile e necessaria. Per scoprire una Sardegna ancora poco conosciuta fuori dai confini nazionali e per rivelarne le multiformi ricchezze e diversità. Non è casuale che questa si apra con l’artista ogliastrina Maria Lai e che si chiuda con il poeta di Desulo Montanaru come non è casuale che, in questo testo quasi intimo, si raccontino le molteplici “Sardegne” rappresentate attraverso una caleidoscopica varietà di linguaggi e di culture, di paesaggi e di saperi, di suoni, di gusti e di incontri. Se è vero che ancora persiste il luogo comune dell’isola intesa come il paradiso circondato da bellissime spiagge lambite dal mare è altrettanto vero che esiste una Sardegna continentale capace di raccontare ciò che quel mare ha portato nei secoli. “In Sardinia” è un doveroso viaggio che parte da un racconto interiore da narrare al vasto mondo. Viaggio capace di colmare quel vuoto atavico che fa di quel sasso gettato nel Mediterraneo un brulicante fazzoletto di terra ancora da svelare.

‘