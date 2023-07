Si chiude la prima edizione di Outdoor Film Festival.

Un successo straordinario per il primo festival Outdoor in Campania del cinema e delle serie TV realizzato interamente all’aperto.

Una quarta ed ultima giornata davvero intensa ma emozionante da tanti punti di vista.

I tanti giovani che hanno partecipato alle masterclass (scuole di formazione cinematografica) ed alla giuria popolare hanno oggi ricevuto gli attestati di partecipazione, ed e’ stato bello vederli soddisfatti per l’ esperienza praticata.

E poi l’ aperitivo con i partner e l’ Amministrazione Comunale a Villa Rosalia.

E poi i tanti artisti, registi, attori e critici che hanno animato il festival nei giorni passati, che sono ritornati tra noi per questa serata finale: Michael Caton – Jones, Maria Sole di Maio, Luca e Mattia Cantore D’ Amore.

La giornata si e’ poi chiusa nell’ arena della Villa Comunale “Giuseppe Corazziere” con molti degli attori e registi che hanno partecipato al cast del film “Mi Raccomando” girato in buona parte a San Valentino Torio tra il 2020 ed il 2021 e del quale e’ stata mandata l’ anteprima proprio ieri sera.

Davvero un bellissimo film che dal 13 Luglio sara’ nelle sale cinematografiche, diretto ed interpretato da Ciro Villano, con Maurizio Mattioli, Anna D’ Auria, Antonio Medugno e tanti altri.

Premio Carmela Buono

“Abbiamo istituito anche il Premio Carmela Buono, per ricordare la nostra cara amica e concittadina prematuramente scomparsa; che era sempre disponibile con tutti e che ha aiutato tanto per le riprese del film “Mi raccomando”. Spiega il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese –

Per tutto questo ringraziamo in primis l’ Associazione Culturale Soffermiamoci del Presidente e Direttore Artistico Giuliano Squitieri e tutti gli associati; grazie al quale straordinario lavoro e’ stato realizzato un grande evento di cultura ed arte per il nostro paese.

Grazie anche a tutti gli sponsor privati e agli imprenditori del territorio che hanno creduto in questa iniziativa; nonché a tutta l’ Amministrazione Comunale di San Valentino Torio per il sostegno convinto.

Siamo gia’ pronti a sostenere la prossima edizione e lo sforzo che metterà ancora in campo l’ Associazione Soffermiamoci”.

