Si chiude con un libro e un itinerario il focus del festival su “La scogliera dei desideri”

Domani, giovedì 27 luglio, itinerario cineturistico a Porto Conte e l’anteprima del libro di Sergio Naitza.

Giro di boa per Cinema delle Terre del Mare, il festival della Società Umanitaria di Alghero che naviga lungo tutta la Riviera del Corallo per una settimana di incontri e proiezioni vista mare.

Domani, giovedì 27 luglio, si chiude il percorso dedicato alla suggestiva avventura cinematografica di Elizabeth Taylor, Richard Burton e Joseph Losey sulla costa algherese. Un focus ispirato dal documentario L’estate di Joe, Liz e Richard, scritto e diretto da Sergio Naitza, che racconta il glamour e le vicissitudini del set hollywoodiano, nella Alghero di fine anni ’60.

La scogliera dei desideri

In programma al mattino un itinerario cineturistico con partenza alle 10 dal parco di Porto Conte, in compagnia di Giulia Naitza, tra le protagoniste del documentario, e Sara Luchetti – di ExplorAlghero.

Un percorso tra la macchia mediterranea e i profili calcarei delle colline del parco, a bordo di auto elettriche verso Cala Barca, per rivivere la leggendaria lavorazione de:

La scogliera dei desideri, il film girato da Losey a Capo Caccia nel ’67 con la coppia Taylor-Burton.

A testimonianza del grande interesse per il format – un’idea originale della Società Umanitaria di Alghero –

e per l’argomento trattato, l’itinerario ha già fatto registrare il tutto esaurito.

La scogliera dei desideri fra cronaca, leggende e critica

Le atmosfere del set hollywoodiano ritornano poi in serata con un’anteprima assoluta nel dehor di També Alghero, in Piazza Mercati. A partire dalle 20 va in scena la prima presentazione del libro La scogliera dei desideri fra cronaca, leggende e critica. Nadia Rondello della Società Umanitaria dialoga con l’autore Sergio Naitza.

Il libro (edizioni Cineteca Sarda, pubblicato grazie a un contributo di Fondazione Alghero), è un avvincente backstage del film di Losey con aneddoti, episodi mai raccontati e materiali d’archivio per la prima volta resi pubblici. Un evento realizzato in collaborazione con També – Aperitif Bar & Food, con aperitivo di benvenuto offerto dalla Cantina di Santa Maria La Palma.

A seguire Sergio Naitza accompagnerà il pubblico in una breve visita guidata al percorso fotografico allestito nella boutique di Antonio Marras in piazza Civica.

Cinema delle Terre del Mare prosegue ad Alghero

Cinema delle Terre del Mare prosegue ad Alghero, in spiaggia e nel cuore della città, sino a domenica 30 luglio, con ospiti italiani e internazionali e film premiati nei principali festival di tutto il mondo. In cartellone la regista palestinese Maha Haj e la kosovara Kaltrina Krasniqi, l’attore di origine gambiana Morr Ndiaye e molti, molti altri.

Cinema delle terre del mare è sostenuto dalla Regione Sardegna, dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero (fa parte del cartellone #ALGHEROEXPERIENCE), dalla Fondazione Banco di Sardegna, dalla Sardegna Film Commission e dal Parco di Porto Conte-Area Marina Protetta. Come sempre sono diverse le collaborazioni culturali e quelle con le aziende del territorio.