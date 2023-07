Sestu – Si alza il sipario sulla 19esima edizione dell’International Folk Fest

Sestu – Si riaccendono i colori per l’International Folk fest, con l’edizione numero 19 che segna la ripartenza della manifestazione in grande stile. L’evento, sotto l’egida dell’associazione “I Nuraghi” con il patrocinio dell’amministrazione comunale, prenderà il via domani sera – alle 18.30 – con la presentazione dei gruppi stranieri nella sala consiliare di via Scipione, con la partecipazione della sindaca Paola Secci. La kermesse si sposterà poi a Casa Ofelia, con tre serate consecutive che vedranno protagonisti le diverse compagini ospitate nel centro ai piedi della Carlo Felice. Mercoledì 2 agosto – con inizio alle 21.30 e la presentazione affidata a Ottavio Nieddu – si esibiranno Music Group Igman (Bosnia Erzegovina), Los Hemanos Cabillon dall’Uruguay, Music Group Krakowiacy e il gruppo isolano “A Ballare”. Giovedì 3 – sempre nella casa campidanese sulla via Parrocchia – saranno protagonisti gli stessi danzatori e il gruppo folk “Janas” proveniente da Monastir. La kermesse si concluderà venerdì 4, con Wici Song And Dance Theater di Chicago, Melaka Heritage Institute (Malesia), Te Wehi Haka (Nuova Zelanda) e Loughgiel School of Irish Dance da Belfast.

Luciano Pirroni