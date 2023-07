Schlein “Voteremo mozione di sfiducia su Santanchè”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Votare la mozione del M5S di sfiducia della Santanchè? Certamente sì, oggi abbiamo sentito le unghie di Santanchè sui vetri, mentre cercava di arrampicarsi difendendo l’indifendibile. I dipendenti la smentiscono e rimane il fatto, denunciato da giorni dal Pd, che una ministra della Repubblica non possa avere un debito con lo Stato di 2,7 milioni, cosa che non è stata peraltro smentita durante l’intervento della ministra”. Lo ha detto il segretario del Pd, Elly Schlein, a margine della festa dell’unità di Fiesole. “L’intervento è servito solamente per attaccare frontalmente la libertà di stampa – ha aggiunto -, e per attaccare le opposizioni con la solita dose di vittimismo, ma nel merito delle gravi contestazioni che le vengono fatte non abbiamo sentito risposte. Il Pd continuerà a insistere perchè la ministra Santanchè si dimetta e vogliamo già sapere da Meloni, qualora non si dimettesse, che cosa intende fare: se si assume la responsabilità di mantenere al governo e nel suo incarico una ministra la cui posizione imbarazza il Governo, e in questo modo tutto il Paese”, ha concluso Schlein.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –