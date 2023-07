Salvataggio di una tartaruga Caretta Caretta al largo della costa di Chia, in Sardegna, compiuto dall’ASD Isula Fishing Club Sardegna

Chia, Sardegna – Domenica 16 luglio 2023- Durante una giornata di mare al largo della costa di Chia, nel sud Sardegna, i membri dell’ASD Isula Fishing Club Sardegna, tra cui Federico Rais, presidente e fondatore dell’ASD, hanno compiuto un gesto di straordinaria importanza per la conservazione della fauna marina.

Mentre si trovavano al largo, hanno notato una rete galleggiante; e, nel tentativo di raccoglierla per smaltirla correttamente, hanno scoperto un giovane esemplare di tartaruga Caretta Caretta intrappolata nella rete.

Senza esitazione, i soci del club hanno prontamente iniziato le operazioni di salvataggio per liberare la tartaruga in difficoltà. Riconoscendo l’importanza di agire in modo consapevole e responsabile nei confronti della fauna marina, hanno contattato diversi partner biologi per ricevere assistenza e indicazioni sul corretto intervento da effettuare. Dopo alcune telefonate, sono riusciti a entrare in contatto con la Dottoressa Elisa Mocci, responsabile della gestione delle tartarughe marine della Regione Sardegna.

Grazie alla collaborazione e alla tempestività dell’intervento, è stato possibile valutare lo stato di salute della tartaruga; e confermare che l’animale si trovava in buone condizioni. Dopo averla tenuta sotto osservazione per alcuni minuti, la tartaruga è stata liberata e ha fatto ritorno in mare.

Il gesto coraggioso e premuroso dell’ASD Isula Fishing Club Sardegna ha ricevuto l’apprezzamento e la gratitudine dei biologi coinvolti nell’operazione di salvataggio. Con questo episodio, l’associazione sportiva organizzatrice di eventi legati alla conservazione dell’ambiente marino vuole lanciare un messaggio importante a tutti gli amanti del mare, soprattutto in questa stagione estiva in cui le tartarughe Caretta Caretta si avvicinano alle nostre coste per deporre le uova.

Dichiarazioni Federico Rais, socio fondatore dell’ASD

“L’ASD Isula Fishing Club Sardegna –



si impegna da anni a sensibilizzare quante più persone possibili sulla conservazione e sulla tutela della fauna marina; e, inoltre, sulle azioni che ciascuno può intraprendere per proteggere la biodiversità del nostro mare.

In caso di avvistamento di tartarughe marine o di altri animali in difficoltà, invitiamo a contattare immediatamente le autorità competenti, come il Corpo forestale o la Guardia Costiera, affinché possano intervenire adeguatamente.

L’iniziativa A Pesca Di Rifiuti

Tra le tante iniziative dell’ASD –



ricordiamo la manifestazione A Pesca Di Rifiuti; una manifestazione nata alcuni anni fa per iniziativa dell’ASD Isula Fishing Club Sardegna in collaborazione con partner pubblici e privati; che ha come obiettivo quello di portare l’attenzione locale e globale sul problema della presenza in mare, in grandi quantità, di rifiuti; e di contribuire così alla pulizia dei fondali e dei tratti di costa adiacenti.

Il progetto, che ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica, ha coinvolto centinaia di pescatori e ha tra i suoi sponsor più importanti nomi noti del panorama sportivo, culturale e scientifico italiano.

Il salvataggio della tartaruga Caretta Caretta al largo di Chia dimostra quanto sia importante unire le forze tra cittadini, associazioni, pescatori e istituzioni per garantire la tutela del nostro patrimonio naturale e preservare la bellezza e la ricchezza della fauna marina della Sardegna.