Salmo sul palco del Red Valley Festival a Ferragosto

Annunciato il rapper dei record protagonista della quarta serata della manifestazione musicale più attesa del periodo di Ferragosto in Italia. Martedì 15 agosto 2023 Salmo DJ Set sul palco del Red Valley Festival

Dopo i principali annunci della manifestazione più attesa dell’estate, gli organizzatori svelano a sorpresa l’ultimo attesissimo nome che salirà sul palco del Red Valley Festival – powered by Amazon Music; aggiungendosi agli altri artisti protagonisti già in line-up. (Da Lazza ai Black Eyed Peas, passando per Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Articolo 31, Paul Kalkbrenner e tanti altri).

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere; e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da tutta la penisola; è pronta ad ospitare il rapper dei record e padrone di casa, ormai simbolo del festival dopo numerose apparizioni. Salmo salirà sul palco del Red Valley martedì 15 agosto 2023 per un DJ Set adrenalinico di ben due ore; durante la quarta serata della manifestazione, in programma presso l’area concerti dell’Olbia Arena (Olbia, SS).

SALMO

Il rapper dei record non ha bisogno di troppe presentazioni. Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, nasce a Olbia nel 1984 e dal 2011 si è inserito nella scena del rap italiano cambiando i connotati di genere; introducendovi elementi di elettronica e rap-hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

Dopo i primi lavori da solista “The Island Chainshaw Massacre” (2011, certificato platino), “Death USB” (2012, certificato oro); “Midnite” (2013, doppio platino), “Hellvisback” (2015, triplo platino); e la fondazione del progetto discografico “Machete Empire”, nel 2019 Salmo conquista il pubblico mainstream con l’album da sette dischi di platino e 800 milioni di stream “Playlist”; anticipato dal singolo “90min” (4° disco di platino e oltre 110 milioni di stream); e seguito da altri brani iconici come “Il Cielo In Una Stanza” (5° platino e oltre 160 milioni di stream).

In seguito al trionfo del suo lavoro più importante (con “Playlist”, infatti, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani); il rapper sardo è tornato in pista con altri due grandi lavori. Il sesto album “FLOP” (ottobre 2021), triplo disco di platino con oltre 250 milioni di stream; e “Blocco 181 – Original Soundtrack” (maggio 2022, disco d’oro); colonna sonora della serie tv Sky Original “Blocco 181”, di cui ha curato la direzione artistica oltre a esserne il produttore creativo e attore.

In questi anni, inoltre, Salmo ha messo a segno numerose collaborazioni diventate hit di successo, tra cui alcune tracce contenute nel “Machete Mixtape 4” (2019, 4° platino e oltre 600 milioni di stream totali), “La Canzone Nostra” feat. Mace & Blanco (2020, 5° platino e oltre 120 milioni di stream), “Bubble” feat. thasup, Takagi & Ketra (2022, doppio platino, oltre 45 milioni di stream) e “Viola” feat. Fedez (2022, platino, oltre 30 milioni di stream). A marzo 2023, inoltre, rilascia anche l’EP “TRE”, composto insieme alla sua band Le Carie.

Il miglior performer in Italia

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo – con 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 43 dischi d’oro – dimostra ancora una volta la sua attitudine trasversale e in continua evoluzione, confermata da un altro anno di grandi successi. Nel 2022, infatti, diventa il primo rapper a esibirsi nel tempio sacro dello stadio San Siro davanti a 50mila persone, e con i suoi live propone uno show sempre nuovo dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano da sempre le sue performance.

Ormai annoverato come il miglior performer attualmente attivo in Italia, dopo la serie di sold-out registrati con il “Flop Tour”, il profeta del rap e padrone di casa torna ancora una volta sul palco del Red Valley Festival, dove celebrerà la serata finale della manifestazione con un DJ set adrenalinico condito dai sui più grandi successi, per ben due ore di show davanti al pubblico dell’Olbia Arena.

I biglietti per le singole giornate della manifestazione, il cui Main Partner è Amazon Music, si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.

Nelle prossime settimane verranno annunciati anche gli ultimi artisti di supporto che completeranno la line-up.