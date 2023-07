Sabato 22 luglio Vinocultura a Loceri, la festa dell’enoturismo coinvolge l’associazione de Le donne del vino e 23 cantine da tutta l’isola

Degustazioni, musica, dibattiti nella giornata del 22 luglio a Loceri.

Vinocultura, la festa dell’enoturismo coinvolge inoltre l’Associazione de Le Donne del Vino e 23 cantine da tutta l’isola.

advertisement

Sabato 22 luglio Vinocultura a Loceri, la festa dell’enoturismo coinvolge l’associazione de Le donne del vino e 23 cantine da tutta l’isola

Loceri 20 luglio 2023 – Si apre, dunque, sabato 22 luglio a Loceri la grande festa dell’enoturismo, tra un calice di vino e buona musica, nel centro del paese torna Vinocultura per un’edizione storica e una collaborazione importante tra Comune di Loceri e il GAL Ogliastra. La terza edizione è uno degli eventi conclusivi e al tempo stesso più atteso e partecipato di Enotria: paesaggi e percorsi del vino” programma voluto e realizzato dai GAL Ogliastra, GAL Sulcis Iglesiente, GAL Barbagia e GAL Ornanu Sartinesi (Corsica) con capofila, infine, il GAL Alta Gallura, che vuole rilanciare il made in Sardegna delle eccellenze enogastronomiche.

L’Associazione de Le Donne del Vino

La grande festa di una comunità che accoglie, sempre pronta all’incontro e allo scambio, quest’anno avrà l’onore di ospitare l’Associazione de Le Donne del Vino, la più grande unione femminile del settore enologico in Italia, dove è considerata uno dei sodalizi più attivi e vivaci nel vasto scenario enogastronomico. La sua presidente Donatella Cinelli Colombini produttrice di Brunello di Montalcino e docente di Turismo del vino sarà presente alla rassegna enogastronomica per rappresentare l’associazione nata nel 1988, che oggi conta più di 900 associate tra produttrici, vignaiole, ristoratrici, enotecarie e giornaliste del settore e che gode di una notevole reputazione sia in Italia che all’estero.

La sua presenza al convegno dedicato all’enoturismo sarà così testimonianza e una delle espressioni più interessanti dell’imprenditoria femminile che hanno aperto la strada ad altre associazioni di donne impegnate in altri comparti economici con un format basato sull’inclusione dell’intera filiera da chi produce uva a chi scrive, vende, e infine propone le bottiglie. L’obiettivo della sua presenza a Loceri sarà dunque quello di diffondere la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la valorizzazione del ruolo della donna imprenditrice nel settore vitivinicolo ed enoturistico.

Convegno “Enoturismo in Sardegna, quali opportunità di sviluppo?”

Sabato 22 luglio 2023 Vinocultura comincia alle 10.00 con il Convegno “Enoturismo in Sardegna, quali opportunità di sviluppo?” – Nella sala della Palestra Comunale gli esperti affrontano dunque il tema dell’enoturismo e le sue possibilità di essere settore in grado di crescere.

Intervengono:

Gianfranco Lecca – sindaco di Loceri – saluti istituzionali

– sindaco di Loceri – Vitale Pili – presidente del GAL Ogliastra

presidente del GAL Ogliastra Andrea Soddu – sindaco di Nuoro

sindaco di Nuoro Franca Seoni – direttrice del GAL Ogliastra

direttrice del GAL Ogliastra Carlo Marcetti – Docente Economia Università di Sassari

Docente Economia Università di Sassari Luigi Cau – presidente Rete Enoturistica Sardegna

presidente Rete Enoturistica Sardegna Manfredi Mura – presidente Consorzio Le Cantine d’Ogliastra – Terra dei centenari

– presidente Consorzio Donatella Cinelli Colombini – “Associazione Nazionale Donne del Vino”

“Associazione Nazionale Donne del Vino” Valeria Satta – Assessore Regionale dell’Agricoltura

Assessore Regionale dell’Agricoltura Gianni Chessa – Assessore Regionale del Turismo

Degustazioni guidate e itinerario del gusto

Infine alle 19.00 appuntamento con le degustazioni guidate e l’itinerario del gusto – La manifestazione godrà della presenza degli esperti del settore:

Tonino Costa e Gilberto Arru saranno dunque i sommelier che cureranno le due degustazioni guidate nel segno della convivialità, della cultura del vino e dell’accoglienza, tratti distintivi di tutta la manifestazione che proseguirà con l’itinerario enogastronomico nella piazza Nonnu Melis a partire dalle 19.00.