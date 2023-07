RO Racing vince la gara valida per il Crz al Rally di Roma Capitale

La scuderia RO racing con il molisano Di Iuorio e il frusinate Maini vince la gara valida per il Crz al Rally di Roma Capitale

Fine settimana ricchissimo di successi per la scuderia RO racing che, grazie al successo di Riccardo Di Iuorio e Doriano Maini nella gara valida per il Crz del Rally di Roma Capitale e al secondo posto di Giuseppe Di Giorgio e Rosario Ferina al Rally della Valle del Sosio, fa sue le coppe riservate alle scuderie di entrambe le manifestazioni. Note liete anche dagli altri campi di gara.

Quello appena trascorso è stato, per la scuderia RO racing, uno dei fine settimana da mettere in cornice. Il sodalizio di Cianciana ha centrato con i suoi portacolori successi e piazzamenti importanti in gare blasonate ed è riuscita a portare a casa due coppe riservate alle scuderie, in altrettante manifestazioni.

Al Rally di Roma Capitale, nella gara valida per il Campionato europeo ed italiano rally, Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia, dopo un avvio tribolato, sono stati artefici di una splendida rimonta. I due, a bordo della loro Peugeot 208 Rally4, hanno concluso le loro giornate di gara al quinto posto di classe e al terzo nella classifica del Campionato italiano due ruote motrici.

Nella gara valida per la Coppa rally di settima zona Riccardo Di Iuorio e Doriano Maini hanno portato al successo la loro Skoda Fabia R5 Evo seguita dalla SMD. I due non hanno commesso il minimo errore e sono rimasti concentrati fino all’ultimo metro di gara. In classe Super 1600 Mario Trotta e Federico Germani, dopo una gara sofferta, sono riusciti ugualmente a centrare il successo di categoria e a giungere al settimo posto della classifica generale. Sorprendenti, come ormai di consueto, Vincenzo Gelfusa e Federico Germani che, con la piccola Citroen Saxo, sono riusciti a imporsi nella classe N2 e riuscire ad entrare nella Top Ten.

Rally Valle del Sosio

In Sicilia al Rally della Valle del Sosio, valido per la Coppa rally di ottava zona e per il Trofeo rally di zona riservato alle auto storiche, Giuseppe Di Giorgio e Rosario Ferina hanno vinto una prova speciale ed hanno condotto la loro Skoda Fabia R5 al secondo posto della classifica generale. Carlo Stassi e Massimiliano Migliore, con una Mitsubishi Lancer Evo IX, si sono imposti nella classe N4. Francesco Di Giorgio ed Erminia Rizzo hanno portato a casa un bel risultato conducendo la loro Peugeot 208 Rally4 al settimo posto in classifica generale e al terzo nella classe Rally4.

Ivan Brusca e Ignazio Midulla, a bordo di una Peugeot 106, hanno vinto la classe A6 e sono giunti ottavi nella generale. Enzo Barcellona con Salvatore Principato hanno centrato la piazza d’onore nella classe K10. Nella classe Racing Start 1.6, con una Peugeot 106, Gabriele Calabria, navigato da Vincenzo Fasullo è salito sul secondo gradino del podio che è stato completato da Antonio Pirrone con Giuseppe Rappa, in gara con una Citroen Saxo. Tra le storiche Giuseppe Musso ed Ernesto Rizzo, vincitori della passata edizione, nonostante i problemi alla frizione della loro Porsche 911 sono riusciti a concludere al secondo posto del Secondo Raggruppamento. Con una Bmw 2002 Toti Mannino e Giacomo Giannone hanno vinto la loro classe.

In Piemonte al Rally Storico delle Valli Cuneesi Roberto Perricone e Elena Gioviale, a bordo della loro Porsche 911, hanno vinto il Primo Raggruppamento.

Coppa Sila

Alla Coppa Sila, valida per il Trofeo italiano velocità della montagna, Gabriele Mauto, con la sua fida Porsche 997 GT3, ha primeggiato nella sua classe e nel Gruppo GT. Undicesima posizione in classifica finale e vittoria in classe E1 2000 per la Renault Clio Rs condotta da Gabry Driver.

In Basilicata, a Melfi, al Trofeo Vulture Melfese Città di Melfi Rapolla, valido per il Campionato italiano slalom; Angelica Giamboi, con la sua Fiat X1/9 del Gruppo Speciale, ha vinto la sua classe e si è imposta ancora una volta nella classifica riservata alle dame. Ignazio Bonavires, con la sua Peugeot 106, è giunto secondo della categoria Racing Start Plus e secondo della classe RS Plus 1.6.

Infine in pista, al Circuito di Misano Adriatico, nuova prova convincente nella categoria Premoto3 del Campionato italiano velocità moto per Noel Spangenberg. Il giovane centauro urbinate, in mezzo ai più valenti piloti nazionali della specialità, è riuscito a inserirsi nella bagarre e a concludere gara 1 in quattordicesima posizione e gara 2 in quindicesima.

