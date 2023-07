Rinnovato lo statuto e la governance della Rete delle Professioni tecniche della Sardegna. Il nuovo coordinatore è Federico Miscali (ingegneri)

Nel pomeriggio di ieri si è riunita l’assemblea della Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna per adeguare lo statuto secondo le nuove indicazioni nazionali:

che conferisce direttamente il potere decisionale ad un nuovo consiglio formato da tutti i Presidenti degli Ordini/Collegi sardi aderenti;

advertisement

ed è, inoltre, nominato il nuovo coordinatore regionale che sarà, per i prossimi due anni, Federico Miscali; attuale presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari.

Rinnovato lo statuto e la governance della Rete delle Professioni tecniche della Sardegna. Il nuovo coordinatore è Federico Miscali (ingegneri)

“L’obiettivo principale è, quindi, quello di rilanciare unitariamente l’azione della RPT Sardegna che rappresenta circa 18mila tecnici isolani e ben sette categorie (Ingegneri, Agronomi, Architetti, Geometri, Periti industriali, Periti Agrari, Chimici/Fisici) –

spiega, dunque, il neo coordinatore Miscali –

assieme abbiamo la possibilità di incidere con maggior forza nel dibattito pubblico e interloquire in maniera efficace ed autorevole con la politica regionale sui temi centrali per lo sviluppo del territorio e per le professioni tecniche”.

Nel corso della riunione sono nominati anche:

il vice coordinatore Pasquale Aru (Periti Industriali Cagliari),

(Periti Industriali Cagliari), il segretario Raffaele Congiu (Chimici/Fisici di Cagliari/Nuoro/Oristano)

(Chimici/Fisici di Cagliari/Nuoro/Oristano) e il tesoriere Mario Asquer (Agronomi Cagliari).

L’assemblea dei presidenti rivolge al coordinatore e ai consiglieri uscenti un sentito ringraziamento per il lavoro svolto nel breve periodo di attività appena concluso e la celerità con cui sono stati predisposti gli atti per l’adozione del nuovo statuto.

Per altre notizie simili clicca qui: Formazione Tecnica: i Periti Industriali di Cagliari entrano nel Consiglio di Amministrazione della Scuola di Formazione OIC