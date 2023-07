Rimini – “Avoglia! – 100% italiana”, la Romagna mette in vetrina la sue eccellenze

Mercoledì 19 luglio La Casina del Bosco, storica piadineria di Rimini, in collaborazione con Birra Amarcord, organizza la seconda edizione del mega-evento eno-gastronomico dedicato ai produttori “Made in Romagna”

La Casina del Bosco, rinomata e storica piadineria di Rimini, si prepara ad accogliere un evento unico che rende omaggio alle eccellenze eno-gastronomiche della Romagna. ì“Avoglia! – 100% italiana” è stato ideato nel 2022. Grazie al grande successo riscontrato, è diventato un format presentato dalla Casina del Bosco stessa, in collaborazione con Birra Amarcord, birrificio indipendente.

La missione di “Avoglia! – 100% italiana” è quella di valorizzare e celebrare le prelibatezze eno-gastronomiche della Romagna. L’evento si svolgerà, come unica data 2023, mercoledì 19 luglio, dalle 20. Si terrà presso la Casina del Bosco di Rimini.

advertisement

Alla seconda edizione dell’evento parteciperanno i principali produttori dell’area romagnola e fornitori stessi della Casina del Bosco. Ogni produttore avrà il proprio chiosco dedicato chiamato “La dispensa dei Casinari”, dove presenterà le proprie prelibatezze gastronomiche.

Questo itinerario del gusto intende valorizzare i prodotti locali a “km 0” e la stagionalità. Offre così un’esperienza culinaria unica che rappresenta la Romagna in tutta la sua diversità. Dal mare alla collina. Dalle specialità vegetali fino a quelle di carne e di pesce.

I produttori presenti

Birra Amarcord – Centrale del Latte di Cesena – SMP Salumi Artigianali – Enio Ottaviani – Azienda Agricola Fratelli Frontali – Bio’s Farm – Tenuta Santa Lucia – Vini San Valentino – Agriturismo La Sabbiona – Linea Azzurra Fish – Yuri Scarpellini – Azienda Agricola Zavoli – Azienda Agricola Rio del Sol

Per l’occasione, inoltre, sarà possibile scoprire la ricetta esclusiva, solo per la Casina del Bosco, della nota food blogger Azzurra Gasperini, in arte Azzuchef, e rilassarsi sulle note di Unforgettable Dj Set®, una raffinata selezione dei migliori brani jazz, soul, bossa nova, soul music, concepito senza la tradizionale postazione isolata del dj, ma integrata tra i commensali.

L’evento si terrà alla Casina del Bosco, in Via Beccadelli 15 Rimini.

Sarà una serata totalmente AvogliA! con menù dedicato in esclusiva:

Cotto… e condito!

Coscia di maiale della Pianura Padana cotta al forno, marinata e massaggiata da noi con agrumi e spezie locali, servito con “pappardelle” di piadina fritta.

Porchetta senza fretta

Maialino della Pianura Padana in porchetta arrotolato con erbe aromatiche, mirtilli di stagione e paprika dolce. Cotto “piano piano” nel nostro forno a basse temperature. Servito con piadina ai grani antichi.

Las Vegan

Piadina al farro bio 100% integrale con olio evo, melanzane piccanti a filetto, pomodori Piccadilly bio appassiti al forno e pesto di rucola battuto al mortaio.

Azzuchef per Casina del Bosco Piadina al farro bio 100% integrale con olio evo, Lonzino di Mora Romagnola Presidio Slow Food, melanzana gratinata, squacquerone Dop, olio evo alla menta e mandorla tostata.

“Focone” di salsicce con salsa chimichurRimini di erbe aromatiche.

Arrostista di Sardoni dell’Adriatico nella gradella del pescatore, misticanza di Romagna e piada della Casina.

Jack lo Squacquerone

Da antica ricetta, l’autentico Gelato allo squacquerone Dop, mantecato al momento e guarnito con frutti di bosco cresciuti nelle terre romagnole.

Birra, Vino e Gin del nostro territorio.

Sarà possibile assaporare tutti i piatti in menu della serata, birra e vino inclusi, e i prodotti dei fornitori con formula All Inclusive a 40€. .

Per altre notizie di attualità clicca qui.