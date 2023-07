Rassegna Letteraria “Liberamente Sopra Le Righe” – V edizione

Con l’arrivo dell’estate, Piazza Duomo a Telti si riaccende ospitando la Rassegna Letteraria Liberamente Sopra le Righe:

curata dall’Associazione Culturale Liberamente Me con il patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Telti e dell’assessore alla cultura dott.ssa Piera Azzena

advertisement

Rassegna Letteraria “Liberamente Sopra Le Righe” – V edizione

Venerdì 21 luglio, alle ore 21.30, la Piazza della Chiesa di Santa Vittoria in Telti ospiterà l’autrice nazionale Beatrice Mariani con il suo terzo romanzo, balzato in cima alle classifiche di vendita con “Amiche di una vita” edito da Sperling & Kupfer.

L’opera è un romanzo che si focalizza sulla vita di tre amiche sulla soglia dei trent’anni, crocevia per scelte e percorsi di vita importanti. Dietro alla sua apparente dolcezza e al testo fruibile, si celano dinamiche di vita quotidiane, raccontante con grande maestria e quasi con un dosaggio delle parole.

Le dichiarazioni della Dott.ssa Maria Antonietta Azara

La Dott.ssa Maria Antonietta Azara, critica letteraria per alcuni quotidiani nazionali, nonché Direttrice Artistica della Rassegna, così descrive lo studio compiuto per la scelta degli autori:

“Quest’anno la Rassegna Letteraria Liberamente Sopra Le Righe è composta da quattro appuntamenti che come sempre, sono stati ragionati e studiati per garantire al territorio il meglio della produzione letteraria e argomentativa di quest’anno. Dopo la grande serata di inizio firmata dall’autrice Beatrice Mariani, si proseguirà il 4 Agosto 2023 con il romanzo di Daniela Raimondi, “Il primo sole dell’estate” edito dalla casa editrice Nord e atteso sequel de “La casa sull’argine”, romanzo che verrà presto trasposto in veste cinematografica.

Proseguiremo, per questa estate 2023, l’11 Agosto 2023 con la presentazione di “Via del Glicine”, romanzo di Chiara Miscali, finalista del Premio Campiello Giovani 2023, grande orgoglio isolano che siamo i primi a portare in Gallura.

L’ultimo appuntamento vedrà come protagonista un noto docente e scrittore, ma per ora non vogliamo svelarvi di più… ci saranno belle sorprese”.

Sarà una rassegna leggera nei modi ma corposa negli argomenti, che offrirà l’occasione per riflettere su tematiche importanti della stretta attualità da un punto di vista inedito.

Sinossi “Amiche di una vita”

Valentina, Cristiana e Arianna hanno trent’anni e sono amiche dai tempi del liceo. I loro caratteri non potrebbero essere più diversi: Valentina è realizzata e perfetta, sposata con l’uomo ideale e impegnata in una carriera di successo; Cristiana è irrequieta ed emotiva, circondata dall’affetto di una famiglia complicata e tormentata da un amore infelice; Arianna, anima libera e sognatrice, è appena diventata madre.

Improvvisamente, però, le loro vite cambiano: il dolore, la malattia e il tradimento entrano di prepotenza nella loro quotidianità, mettendo a nudo contraddizioni e debolezze. Nel nuovo percorso che le tre dovranno affrontare, si scopriranno diverse, si sentiranno lontane.

E se dietro l’angolo c’è la tragedia, loro non sono capaci di vederla. Eppure, farci i conti diventerà l’unica strada da percorrere per diventare donne.

“Amiche di una vita” è un romanzo di formazione, di crescita e di amicizia, una storia su chi ha la forza per andare avanti e su chi invece viene risucchiato, sulla volontà di riprendere in mano la propria vita e darle un senso, anche quando sembra troppo tardi.

Link

Segui “Liberamente Sopra Le Righe” su:

Instagram: @associazione_liberamente_me

Facebook: @LiberamenteMe

Blog “Liberamente Me di Maria Antonietta Azara”: liberamente-me.com