Raffaella Carrà: arriva nei cinema sardi “Raffa”, diretto da Daniele Luchetti, nelle sale solo dal 6 al 12 luglio

Eppure, Raffaella è un mistero di cui nessuno possiede la chiave. Riservata per natura e gelosissima del suo privato, Raffaella è una donna che ha lottato per affermarsi in un mondo di uomini, ma anche una donna che ha amato e sofferto. Il film ripercorre la vita pubblica e privata dell’artista, a partire dall’infanzia in Romagna segnata dall’abbandono del padre, fino al flirt “da copertina” con Frank Sinatra, i suoi due grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, moltissimi trionfi e qualche insuccesso, crisi e rinascite.

In arrivo in anteprima nelle sale (elenco su nexodigital.it ) dal 6 al 12 luglio , a pochi giorni da quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno della Carrà, nata il 18 giugno del 1943 , RAFFA è un titolo originale Disney+ prodotto da Fremantle e rappresenta l’opportunità esclusiva per ripercorrere sul grande schermo, attraverso le voci e il racconto di chi l’ha conosciuta e con preziose immagini di repertorio, la vita, il carattere e il percorso artistico di un personaggio straordinario che ha saputo entrare nell’immaginario collettivo con la sua energia dirompente.

La regia di RAFFA è firmata dal pluripremiato Daniele Luchetti, noto per opere cinematografiche come Il Portaborse, La Scuola, Mio fratello è figlio unico, La nostra vita, Anni felici, Dillo con parole mie, e per la terza stagione de L’amica geniale. Tra gli ultimi film Io sono tempesta, Momenti di trascurabile felicità, Lacci. Luchetti ha collezionato diversi premi e partecipazioni a decine di festival internazionali, tra cui Cannes, Toronto, Locarno, Tokyo e Venezia, raccogliendo molti riconoscimenti. Come regista o sceneggiatore Luchetti ha vinto cinque David di Donatello, due Globi d’Oro, due IOMA, un Nastro d’Argento e molti altri premi internazionali.

RAFFA, un titolo originale Disney+ prodotto da Fremantle, è distribuito al cinema in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay, Radio Capital, MYMovies.it e Sony Music Italia. Prodotto da Gabriele Immirzi e Alessandro De Rita, Executive Producer The Walt Disney Company Alessandro Saba.

Fremantle

E’ una delle maggiori società di produzione e distribuzione audiovisiva nel mondo. Fremantle Italia collabora nella produzione di documentari con tutte le principali piattaforme e distributori presenti sul mercato. Negli ultimi anni ha realizzato film documentari come Isis Tomorrow, Sic, Underwater: Federica Pellegrini, Mi chiamo Francesco Totti (in coproduzione con Wildside), Kill Me If You can, e docu-serie tra cui Veleno e Wanna. Fremantle è parte di RTL Group, a sua volta controllata dal colosso internazionale dei media Bertelsmann.

Disney+

Disney+ è la casa dedicata allo streaming di film e spettacoli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic; insieme ai Simpson e molto altro. In alcuni mercati internazionali, il servizio include anche il brand di contenuti di intrattenimento generale, Star. Servizio di streaming direct-to-consumer di punta di The Walt Disney Company, Disney+ offre un catalogo in continua crescita di prodotti originali esclusivi, tra cui lungometraggi, documentari, serie live-action e animate e cortometraggi.

Con un accesso senza precedenti alla lunga storia di incredibile intrattenimento cinematografico e televisivo di Disney, Disney+ è anche la casa dello streaming dove trovare in esclusiva le ultime uscite distribuite da The Walt Disney Studios.

Nexo digital

Pioniere e leader sul mercato mondiale nell’ambito della produzione e della distribuzione di EVENTI AL CINEMA in alta definizione –

dai concerti alle mostre d’arte, dai documentari agli spettacoli teatrali, dagli anime agli eventi sportivi, dall’animazione per famiglie alla musica classica –

Nexo Digital nasce, dunque, dalla competenza di oltre 60 anni di esperienza nel settore dell’esercizio e della distribuzione cinematografica. Sin dalla sua fondazione nel 2010 si impegna nella diffusione di eventi di qualità e di valore culturale e sociale, a favore di un modo nuovo di vivere il cinema.