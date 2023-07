R1sta: dal 16 giugno in radio e in digitale “Telecaster”, il nuovo singolo del giovane artista valdostano

Dal 16 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali “Telecaster”, il nuovo singolo di R1sta in uscita per TdEproductionZ.

“Telecaster” nasce come denuncia sociale alla realtà che i giovani sono costretti a vivere in questo periodo storico. Il brano racconta di una ragazza in costante guerra con se stessa e con l’ambiente che la circonda, la quale trova sfogo e pace in alcune sostanze psicotrope come alcol ed erba.

«Sono molto entusiasta del prodotto finale e della collaborazione con il mio produttore Simone Momo Riva, con il quale ho instaurato un rapporto artistico davvero prezioso. “Telecaster” è una canzone molto cruda e il testo non è dei più semplici», racconta R1sta.

https://open.spotify.com/track/5toDs3LCTdDNEIAe0nSLrk?si=548a2914fcd34760

Cenni biografici

Martino Milliery, in arte R1STA, inizia a scrivere le prime canzoni all’età di 14 anni, esordendo con “Diavolo Bravo” su YouTube. Con il passare del tempo impara a gestire le sue emozioni e a trascriverle in maniera semplice nei suoi testi, nei quali il suo pubblico spesso si rispecchia.

Nel 2023, a 18 anni, pubblica il suo primo ep “Biografia” (prod. Momo Riva) a cui seguono un’attività live e numerosi riconoscimenti a livello regionale. Il 16 giugno esce in radio e su tutte le piattaforme digitali un nuovo singolo dal titolo “Telecaster”.

https://www.instagram.com/sonor1sta/

https://open.spotify.com/album/08GJNlKitotTtMC6tDzI0d?si=U5Yp1BsoS4qoET71uWmT7A