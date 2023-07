Quasi 50 vip per l’edizione 2023 del Vip Master!

Domani a Milano Marittima si accendono i riflettori sul grande evento mondano. Quartier generale dell’evento il bagno Paparazzi. Patrick Baldassari: “Quest’anno è stata dura, ma sarà l’edizione della rinascita”

Nel prossimo weekend (venerdì 21 e sabato 22 luglio), nella tradizionale cornice del Circolo Tennis di Milano Marittima, si accendono i riflettori sul Vip Master 2023.

L’evento, organizzato come ogni anno da Mario e Patrick Baldassari, proporrà come sempre un ricco bouquet di personaggi famosi che si cimenteranno in partite-lampo da tennis. E quest’anno il cast promette davvero tanto divertimento, a cominciare dall’irresistibile comicità di Massimo Boldi che torna a Milano Marittima dopo l’esperienza dello scorso anno.

Accanto a lui; oltre ai tre tenori de Il Volo; l’immancabile Valeria Marini, ormai “padrona di casa” della rassegna, ma anche tanti personaggi dello sport; della cultura, del giornalismo e del jet-set che, tra smash e risate, animeranno la “due giorni” del Vip Master (ingresso libero).

advertisement

Quartier generale della manifestazione sarà, ancora una volta, il bagno Paparazzi del patron Patrick Baldassari, lo storico stabilimento di Milano Marittima più volte, in questi mesi, al centro di numerosi servizi televisivi Rai e Mediaset. E proprio il “Paparazzi”, dopo la prima serata, ospiterà il “Gran Buffet” del Vip Master riservato ad autorità, sponsor e personaggi. Il giorno dopo (sabato), sempre sulla spiaggia 242 di Milano Marittima, è in programma sia il brunch che l’aperitivo prima della seconda serata che, invece, celebrerà il suo atto finale in una mega-cena esclusiva al Woodpecker.

“Non è stato facile organizzare questa edizione del Vip Master; spiega Patrick Baldassari; l’alluvione dello scorso maggio ma anche quella che si è abbattuta la scorsa settimana su Milano Marittima ci ha creato parecchie preoccupazioni. Ma questa è una terra che sa reagire alla grande e dunque, non solo per il Vip Master, questa sarà l’edizione della Rinascita”. Non a caso, il Vip Master 2023 avrà anche un’appendice solidale a favore delle popolazioni romagnole alluvionate, un modo per non dimenticare chi è stato duramente colpito da questa tragedia.

Sono oltre una quarantina i personaggi di questa edizione che si sfideranno sul centrale in terra rossa del Circolo tennis di via Jelenia Gora: nel tabellone spiccano i nomi di Nikita Pelizzon (vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip) e della sua grande rivale in finale Oriana Marzoli. Tra i più attesi Alessandro Cecchi Paone, Paolo Brosio, la “bellissima” show-girl Mila Suarez e la simpaticissima pugliese Sara Altobello. Mentre tra i “fedelissimi” della rassegna citiamo Gene Gnocchi, Davide Cassani, l’attore Paolo Conticini, Gimmy Ghione di Striscia; mister Arrigo Sacchi, l’ex Senatore Antonio Razzi e la show-girl Francesca Cipriani. Tra le new-entry ricordiamo il super-bello dell’Isola dei Famosi Luca Vetroni e la vincitrice del reality di Rai2 “BellaMa’” Rosa Sorrentino.