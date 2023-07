“Punto y Linea”: nuovo appuntamento con Logos Cortoindanza

Prosegue la XVI edizione della rassegna internazionale diretta da Simonetta Pusceddu che si muove tra danza, teatro, arte circense, musica e poesia, in un dialogo stretto e continuo fra corpo e ambiente. L’8 luglio sarà la volta dell’artista transalpino Anthony Mathieu e del collega polacco Maciev Krolikowski. L’evento si terrà presso Casa Saddi (Via Enrico Toti 24, Cagliari) e avrà inizio alle 21.00

Punto y Linea ovvero come far nascere qualcosa di piccolo dall’immenso vuoto. Piccolo come un punto, materia prima per creare; piccolo come il punto da cui si parte per tracciare una linea.

“Le materie per creare sono onde, particelle e codici genetici. L’umano non ha più il ruolo principale. Non ci sono più argomenti, c’è solo un gioco, quello che, infine, il pubblico viene a cercare in teatro”, spiega Anthony Mathieu. Quest’ultimo sarà tra i protagonisti – assieme a Maciev Krolikowski – di Punto y Linea.

Artista di origine francese, ha iniziato la propria formazione nel 1999 come giocoliere e verticalista presso la scuola di circo Annie Fratellini (Parigi, France). È stato professore di manipolazione di oggetti dal 2010 al 2014, nonchè direttore artistico dal 2015 al 2019, della scuola di circo e teatro CAU Granada (Escuela Internacional de Circo y Teatro, “Scuola Internazionale di circo e teatro”). Dal 2014 il suo lavoro è diviso principalmente tra messa in scena e drammaturgia.

advertisement

Per ulteriori informazioni, prenotazioni biglietti e abbonamento:

e-mail: tersicoreat.off@gmail.com

tersicoreat.off@gmail.com telefono: 328 920 8242

328 920 8242 sito web: www.tersicorea.it

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui