Pubblico il piano strategico di sviluppo turistico del Sud Ovest della Sardegna

Presentato al pubblico il Piano strategico di sviluppo turistico del Sud Ovest della Sardegna: un punto di partenza per costruire tutti insieme una strategia unitaria di sviluppo turistico

IGLESIAS – Il Piano strategico di sviluppo turistico del Sud Ovest della Sardegna è stato ufficialmente presentato nel corso di un evento pubblico che si è svolto a Iglesias. Il documento rientra tra i prodotti e le attività di Vivere il Sud Ovest.

È il risultato di un intenso percorso di coinvolgimento e partecipazione avviato nel mese di maggio con un workshop di presentazione del progetto. L’iniziativa è poi proseguita con cinque tavoli tematici di progettazione partecipata. Vi è inoltre stato un sesto tavolo trasversale di lavoro sulla cultura e l’ambiente.

Le parole della direttrice del GAL Sulcis Iglesiente

Nicoletta Piras, direttrice del GAL Sulcis Iglesiente, esprime grande soddisfazione per la conclusione di questa prima fase del progetto. Dice «Questo piano può rappresentare il punto di partenza per costruire tutti insieme una strategia unitaria di sviluppo turistico. Ma anche per far sì che il Sud Ovest della Sardegna possa diventare una destinazione turistica orientata verso un turismo esperienziale e di scoperta».

Il commendo del Presidente del GAL Sulcis Iglesiente

Sulla stessa linea d’onda anche il Presidente del GAL Sulcis Iglesiente, Cristoforo Luciano Piras, che afferma: «Come Gal siamo orgogliosi di essere capofila di questo progetto che vede un partenariato molto ricco riunire gli attori più importanti del nostro territorio».

I lavori sono stati aperti da Daniele Reginali (Assessore alle attività produttive Comune di Iglesias).

Sono intervenuti, tra gli altri, i rappresentanti della società Primaidea che ha curato la realizzazione del Piano: Romina Mura (Responsabile di progetto) ha illustrato il lavoro di analisi e l’esperienza di co-progettazione, mentre i consulenti in Destination management, Michele Trimarchi e Chiara Fustella, hanno esposto i contenuti del Piano strategico di sviluppo turistico del Sud Ovest della Sardegna. Davide Corriga, infine, ha esposto le linee guida della comunicazione e della promozione che hanno ispirato il progetto. È seguita l’attività di ascolto e confronto con i tutti i partecipanti.

Il progetto Vivere il Sud Ovest – finanziato da Sardegna Ricerche nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna (POR FESR 2014-2020) – vede un partenariato molto ricco, costituito dal Gal Sulcis Iglesiente (capofila), la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, il FLAG Sardegna Sud Occidentale, le Unioni dei Comuni del Sulcis, l’Arcipelago del Sulcis e Metalla e Mare e i Parchi di Gutturu Mannu e Geominerario.

Vivere il Sud Ovest proseguirà nei prossimi mesi con la realizzazione delle altre azioni finalizzate alla costruzione della destinazione turistica. La conclusione delle attività è fissata per il 30 novembre.

