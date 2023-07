Prossimi 3 appuntamenti Festival delle Bellezze

Tre appuntamenti in una settimana per il Festival delle Bellezze mercoledì 19 luglio farà tappa a Ittiri, giovedì a Cheremule e domenica 23 a Valledoria

Sarà una settimana densa di eventi quella proposta dal Festival delle Bellezze:

che mercoledì 19 luglio farà tappa a Ittiri, il giorno seguente a Cheremule e domenica 23 a Valledoria.

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia, giunta alla VI edizione, dopo le tappe a Monte d’Accoddi a Sassari, nel borgo marinaro di Stintino e nel complesso megalitico di Monte Baranta a Olmedo, prosegue il suo viaggio tra i luoghi più suggestivi della provincia turritana con lo scopo di esaltarne l’incanto attraverso la musica di artisti di spicco del panorama isolano.

Appuntamenti

Mercoledì 19 luglio

Mercoledì 19 luglio sarà Joe Perrino l’ospite principale della serata incorniciata dalla Fontana s’Abbadorzu di Ittiri. L’artista cagliaritano proporrà il suo progetto “Storie di Vita Mala” che mette in luce la condizione di vita nelle carceri attraverso racconti pieni di passione, follia e amore perduto con melodie che attraversano il country, il blues, gli stornelli popolari e il tango.

Durante lo spettacolo Perrino non vestirà solo i panni del cantante ma anche quelli dell’attore. Insieme all’attrice Zuanna Maria Boscani si faranno portavoce di un dialogo tra chi in questo momento si trova rinchiuso in una cella e il resto della società.

Alla serata prenderanno parte la Banda Musicale Ittirese, il Coro Boghes e Ammentos di Ittiri e l’Insieme Vocale Nova Euphonia.

Giovedì 20 luglio

Il giorno seguente, giovedì 20 luglio, la Kermesse si sposterà a Cheremule. La Chiesetta gotico-catalana di San Gabriele Arcangelo farà da scenario al concerto di Maria Giovanna Cherchi che, accompagnata al pianoforte dal Maestro Maurizio Bizzarro, proporrà brani del suo repertorio e della tradizione sarda. La sua esibizione sarà aperta dalla Corale studentesca Città di Sassari.

Domenica 23 luglio

Domenica 23 luglio, il Festival sarà ospitato nel secondo Comune costiero toccato dalla manifestazione: Valledoria. Nello splendido scenario dell’Imbarcadero, alla foce del Coghinas, andrà in scena il trio acustico Reinas. La tribute band dei Queen, tutta al femminile, formata da Valeria Secchi alla voce e chitarra, Viola Tanca al basso e Aurora Cossu alle percussioni, omaggeranno la storica band inglese a 50 anni dall’esordio discografico che avvenne con il primo singolo Keep yourself Alive. Sul palco anche l’Insieme Vocale Nova Euphonia diretto dal M° Vincenzo Cossu.

Tutti e tre gli appuntamenti prenderanno il via alle 20:30

Il Festival

Il Festival delle Bellezze gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dei Comuni ospitanti e del sostegno della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, della Confindustria Centro Nord Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari che lo supporta attraverso il bando “Salude&Trigu”.

Media partner dell’evento: Sardinian Life e Teleregione Live

Partner culturali: Libreria Koinè, Castrum Romano La Crucca, Fondazione Andrea Parodi, Cooperativa La Pintadera, Scuola civica Meilogu, BieMme servizi letterari di Brianda Marcella, Tinxy, Tinxy – Thought for You, Insulae Lab, Clair De Lune-eventi musicali, Sa Mandra, Agriturismo Monte Istulargiu, Cooperativa sociale Promozione Umana Onlus, Le Ragazze Terribili

Green partner Grimaldi Lines (mobilità sostenibile) e Tenute Sa Mandra (turismo sostenibile)