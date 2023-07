Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro

Budoni e San Teodoro: segnalazioni e denunce a Carabinieri per assuntori di stupefacenti e automobilisti ubriachi

Nel corso della notte di sabato 15 luglio u.s. i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, ampiamente rinforzati con personale del Comando Provinciale di Nuoro nel comune di Budoni, hanno segnalato alla Prefettura quale assuntore un trentenne in possesso di pochi grammi di Marijuana. Hanno denunciato alcuni uomini in possesso di coltelli a serramanico nei pressi di un noto locale di quel centro. Nella stessa notte a San Teodoro hanno inoltre denunciato due avventori per guida in stato di ebrezza.

