Proseguono ad Alghero (Ss) i concerti della rassegna JazzAlguer. G iovedì a Lo Quarter la cantante Vanessa Haynes celebra Aretha Franklin.

Dopo il pianista americano Emmet Cohen, in concerto col suo trio due sabati fa, un’altra presenza internazionale spicca nel cartellone di JazzAlguer ; la rassegna (quest’anno alla sesta edizione) organizzata ad Alghero (Ss) dall’associazione culturale Bayou Club-Events. G iovedì sera (27 luglio) il palco di Lo Quarter accoglierà alle 21.30 la cantante Vanessa Haynes . Tra i nomi più affermati della scena soul e jazz londinese, che renderà omaggio alla regina del soul Aretha Franklin; affiancata da Tom O’Grady alle tastiere, Alessio Pignorio alla chitarra, Gabriele Federico al basso e Matteo De Vito alla batteria.

Amante del blues e del jazz, Vanessa Haynes considera Aretha Franklin come una delle sue principali ispirazioni; e ha iniziato a celebrarne la musica durante la vita della grande cantante americana. L’obiettivo era quello di creare uno spettacolo dal suono autentico e fedele alle esibizioni dal vivo della Franklin, compresi molti dei suoi successi più noti.

L’artista

L’artista originaria di Trinidad è conosciuta anche per essere diventata nel 2009 una delle voci principali degli Incognito; il popolare gruppo acid jazz britannico, sulle scene da oltre quarant’anni e con diciotto album all’attivo. Corista di Van Morrison tra il 2008 e il 2009 con concerti in giro per il mondo, Vanessa Haynes ha lavorato e registrato anche con altri artisti importanti come Anastacia, Mario Biondi, Goldie, Daryl Hall, Dave Stewart, Chaka Khan, LuLu, Billy Ocean, Leon Ware, Ray Parker Jr, Sam Moore, ed è apparsa in numerose esibizioni con la BBC Concert Orchestra, la Halle Orchestra, la Umo Jazz Orchestra (Finlandia), la RTE Orchestra (Dublino, Irlanda) e la Birmingham Philharmonic Orchestra.

I biglietti per il concerto, a 20 euro, si possono acquistare online su www.mailticket.it e al botteghino a Lo Quarter, aperto giovedì sera a partire dalle ore 19.30. Info e prenotazioni al 3391161674 e all’indirizzo di posta elettronica bayouclub.info@gmail.com . Per altre notizie e aggiornamenti: www.bayouclub-events.com • www.facebook.com/jazzalguer • instagram.com/jazzalguer .