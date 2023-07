Prosegue a Cagliari E – Stiamo al Parco con la Compagnia Bocheteatro

Giovedì a Cagliari a Casa Saddi alla rassegna di spettacoli per bambine e bambini del crogiuolo E-stiamo al parco la compagnia Bocheteatro è di scena alle 18 nello spettacolo Bu! Che Paura! Che Mostro Ti Mostro?; a seguire alle 19 l’Orchestra Notedoro, formata da bambini, maestri e genitori.

Cagliari, 17 luglio 2023 – Prosegue a Cagliari E – Stiamo al Parco, la rassegna del crogiuolo dedicata ai bambini, in corso a Casa Saddi fino al 27 luglio. Giovedì (20 luglio) la compagnia Bocheteatro è di scena alle 18 nello spettacolo Bu! Che Paura! Che Mostro Ti Mostro?

Sul palcoscenico l’autrice e regista Monica Corimbi, con Monica Farina e Stefania Coro in un allestimento arricchito dall’animazione grafica e dalle musiche di Fabio Coronas. A seguire alle 19 un concerto dell’Orchestra Notedoro, ensemble musicale e coro formati da bambini, dai loro maestri e dai genitori nell’ambito del progetto steineriano di istruzione parentale Ramidoro.

Bu! Che Paura! Che Mostro Ti Mostro? è una divertente storia di paura che vuole raccontare ai più piccoli come si può non aver paura di aver paura e dimostrare come questa emozione sia un fatto naturale e indispensabile per la vita di tutti i giorni.

La narrazione si muove su due piani distinti: da un lato i personaggi/narratori Tutù, Cucù e Pitù, che agiscono nella realtà quotidiana nell’archivio dei mostri delle storie, dall’altro, il mondo fantastico evocato dai loro racconti. L’uso delle immagini e delle musiche suggeriscono il lieve passaggio tra i diversi piani della narrazione e sottolineano gli stati d’animo dei protagonisti.

La scena spoglia permette ai giovani spettatori di lasciarsi guidare dal racconto e di abbandonarsi nel fantastico e magico mondo del teatro tra Bundu Bundu, Mostri Afferracaviglie, Bobbotti paurosi, Lupi affamati e ragnetti pelosi che di volta in volta appaiono allo spettatore grazie all’animazione grafica.

Biglietto posto unico a 5 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 3348821892.

E – Stiamo al Parco è una rassegna organizzata col contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport)

