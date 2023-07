Propagazioni Festival, atteso Jeff Biggers

Continuano le anteprime del Propagazioni Festival in vista della quattro giorni del mese di agosto. Protagonista stavolta sarà Jeff Biggers, storico americano pluripremiato che, attraverso le pagine del suo libro “In Sardinia: An Unexpected Journey in Italy“, apre una nuova finestra sui tesori nascosti dell’Isola, con un innovativo racconto di viaggio.

Appuntamento quindi per sabato 15 luglio, alle 18.30, all’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano. Ad affiancare l’autore, saranno il giornalista Vito Biolchini e lo scrittore, antropologo e ambientalista Fiorenzo Caterini. L’incontro è gratuito.

L’evento è finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna – l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; è organizzato con il supporto del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano e in collaborazione con la cartolibreria La Matita di Oristano.

Il libro

Dopo tre decenni di vita e di viaggi nella penisola, Jeff Biggers attraversa finalmente la Sardegna, scoprendo un tesoro di storie in mezzo a importanti scoperte archeologiche che riscrivono la storia del Mediterraneo.

Dall’affascinante porto di Alghero, guidato dalla ricca letteratura dell’isola, Biggers intraprende un viaggio speciale in Sardegna per sperimentare la sua cucina rinomata, il vino, i rituali tradizionali e i fiorenti movimenti culturali.

“La Sardegna è un’altra cosa. Spazi incantevoli e distanze da percorrere” scrisse D. H. Lawrence nel 1921. Nel 100º anniversario della visita di Lawrence, Biggers apre una nuova finestra sulla storia dell’isola, raccontando dei nuovi ritrovamenti archeologici che ne hanno fatto una delle culle dell’età del bronzo e un museo a cielo aperto nel Mediterraneo.

L’autore

Jeff Biggers è uno storico pluripremiato, giornalista e drammaturgo. Autore di dieci libri, i suoi lavori sono apparsi su National Public Radio e Public Radio International, New York Times, Washington Post, Guardian, Atlantic Monthly, Huffington Post, Salon, The Nation, Al Jazeera, Brick Magazine (Toronto) e Il Giornale (Italia). Come drammaturgo e interprete di monologhi, appare in teatri, festival, conferenze e scuole. Con sede in Iowa e in Italia, Biggers ha lavorato come scrittore, performer ed educatore negli Stati Uniti, in Europa, in India e in Messico.

Il Festival

Il Propagazioni Festival vuol essere un centro propulsore dal quale far circolare idee e farne scaturire di nuove. Promosso dall’associazione Heuristic di Oristano, ha l’intento di stimolare una profonda riflessione sull’attualità. Presentazioni di libri, conferenze, mostre, laboratori e spettacoli: gli incontri del Propagazioni Festival diventano cassa di risonanza per quei temi di cui le promotrici e i promotori sentono l’urgenza di discutere. Si vuole così raggiungere una nuova consapevolezza collettiva e cercare infine di progredire, apprendendo e formulando soluzioni condivise e applicabili.

L’associazione Heuristic

Heuristic è un’associazione culturale di base a Oristano che opera nelle arti, con particolare attenzione alla contemporaneità e alla sperimentazione. La progettualità dell’associazione è indirizzata con forza alla creazione di legami e collaborazioni tra le realtà artistiche isolane e il resto del mondo, attraverso scambi e partecipazioni, commissioni artistiche e produzioni inedite, che favoriscono lo scambio tra paesi e scene artistiche.

