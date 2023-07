Progetti di ricerca “Start Up” – l’Università di Cagliari ha finalizzato il procedimento interno per l’assegnazione dei finanziamenti

Cagliari, 27 luglio 2023 – Giunge a conclusione in questi giorni la procedura di valutazione dei progetti di ricerca presentati nell’ambito del bando Start-up, a valere sulle risorse del “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca”; istituito col Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021, coerenti con i grandi ambiti di Ricerca e Innovazione individuati dal Piano Nazionale delle Ricerche 2021-2027.

Per la prima volta, l’Università degli Studi di Cagliari pubblica un bando riservato ai giovani ricercatori e ricercatrici aventi meno di dieci anni dal conseguimento del titolo di dottorato; chiedendo loro un impegno in progetti di natura interdisciplinare e stimolandone la ricerca curiosity driven.

La valorizzazione della interdisciplinarità, –

obiettivo culturale di prioritaria importanza per l’Ateneo come esplicitamente dichiarato nei propri documenti di programmazione strategica, –

è stato inserita come requisito necessario per la redazione di questi progetti.

Soddisfazione nelle parole di Luciano Colombo Prorettore alla Ricerca dell’Università

“Il bando ha avuto un esito lusinghiero:

su 20 progetti presentati, 17 sono giudicati idonei a seguito di un rigoroso processo di valutazione indipendente basato sul criterio della “valutazione tra pari”, affidata a due revisori anonimi per ciascun progetto. Altresì degno di nota il bilancio di genere:

sui diciassette progetti ammessi al finanziamento, dieci sono coordinati da una ricercatrice.”

Infine, è stata particolarmente soddisfacente la riduzione dei tempi di esecuzione del procedimento, anche grazie all’implementazione di una procedura digitale, e la buona distribuzione dei progetti sui tanti Dipartimenti dell’Ateneo.

Le risorse finanziarie complessivamente destinate al progetto “Start-up” ammontano a circa euro 1.700.000; e consentono di finanziare i 17 progetti idonei sino ad un importo massimo di euro 100.000 ciascuno.

I progetti avranno una durata massima di 18 mesi e le relative attività dovranno concludersi entro il 31 marzo 2025.