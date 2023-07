Prevendita dei biglietti per lo spettacolo di Daniele Contu

Sabato 15 luglio, alle 19, prende il via la prevendita dei biglietti di “Maa veraamente?”, il nuovo spettacolo di Daniele Contu. L’appuntamento è per il 10 novembre alle 21, su un palcoscenico importante, quello dell’Auditorium del Conservatorio di Cagliari.

La scelta che l’amatissimo artista di Selargius, classe 1975, ha deciso di compiere è quanto mai coraggiosa, soprattutto in un momento storico così complesso come quello che stiamo vivendo.

Spiega Daniele Contu: <Sceneggiatori, drammaturghi, registi, attori, cantanti, ballerini, comici e tutte le figure impegnate nella creazione dello spettacolo dal vivo lavorano perché lo spettatore possa vivere al meglio questa meravigliosa esperienza. Lo spettatore va coccolato: deve assistere allo spettacolo non su sedie scomode e insufficienti, sparse o distanti, in piazze rumorose, accanto a strade trafficate. No! Serve la magia. La magia di un teatro e di una luce che si spegne in sala, di un sipario che si solleva, di un pubblico che trattiene il fiato per poi venire trascinato in un mondo nuovo e fantastico>. Quel mondo che Daniele Contu, con la sua arte, sa ricreare e portare in scena.

Attore, comico, ventriloquo, Daniele Contu in “Maa veraamente?” racconterà al pubblico la sua storia e i suoi personaggi esistenti o esistiti e in situazioni veramente accadute, esasperandone la drammaticità con ironica intelligenza e intelligente ironia. Una rielaborazione della realtà che, come l’artista ci ha insegnato, segue la regola delle 3P: possibile, plausibile, probabile.

Ma questo lo sappiamo bene, perché abbiamo imparato a conoscere Daniele Contu in anni e anni di show dal vivo, lunghe tournée, divertentissime serate. Ecco, perché, il nuovo appuntamento all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari è imperdibile: è il traguardo di un artista forte e appassionato che vuole dividere e condividere con il suo pubblico il piacere di uno spettacolo ben fatto.

I biglietti in prevendita da sabato 15 luglio alle 19, sono acquistabili nei consueti circuiti Box Office e Ticket One.

