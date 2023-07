Poste Italiane, Sorgono: al via i lavori per il progetto “Polis” nell’ufficio postale

Gli interventi previsti presso la sede di viale Stazione avranno una durata stimata in cinquanta giorni. La continuità dei servizi sarà garantita da uno sportello temporaneo dedicato ad Atzara

Poste Italiane comunica che a partire da oggi – martedì 11 luglio – l’ufficio postale di Sorgono è interessato da interventi di ammodernamento volti a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, progetto di Poste Italiane che mira a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. Il fine ultimo è favorire e promuovere la coesione sociale ed economica nei piccoli centri italiani attraverso il superamento del digital divide.

Salgono così a tredici gli uffici postali “Polis” in Sardegna: sei di essi sono già operativi (comuni di Villa San Pietro, Gesturi, Ussana, Meana Sardo, Banari e Aritzo); sette, compreso Sorgono, sono invece attualmente interessati dai lavori di ristrutturazione.

A partire da domani, mercoledì 12 luglio – e per tutta la durata dei lavori – Poste Italiane garantirà ai cittadini di Sorgono la continuità dei servizi postali e finanziari attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Atzara. La sede – sita in via Oristano, 8 – segue i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45;

al dalle ore 8.20 alle ore 13.45; il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

