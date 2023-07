Poste Italiane: Sassari e provincia, ai bagagli in vacanza pensa Poste Delivery Web

Attivo anche in provincia il servizio per spedire le valigie nella località di destinazione tramite PC o Smartphone, con ritiro a domicilio oppure con consegna in Ufficio Postale o Punto Poste

Sassari, 20 luglio 2023 – Anche gli abitanti di Sassari e provincia possono andare in vacanza liberi dal peso dei bagagli con Poste Delivery Web, il servizio di Poste Italiane che permette di spedire anche le proprie valigie in Italia o all’estero comodamente dal PC o dallo Smartphone, per partire più leggeri o per spedire a casa gli acquisti fatti in vacanza.

Dal sito. Il servizio consente di spedire in modo facile e veloce pacchi e bagagli fino a 30 kg di peso e per effettuare la spedizione è sufficiente collegarsi al sito www.poste.it e cliccare nella sezione “Spedisci online” il link “Un pacco”. In alternativa è possibile utilizzare il link

https://postedeliveryweb-retail.poste.it/postedeliveryweb/retail

Dall’App. È possibile creare la spedizione anche da smartphone tramite l’App Ufficio Postale. Basta inserire i dati della spedizione (peso, dimensioni e indirizzo del mittente e del destinatario) e completare l’acquisto online. Il corriere eseguirà il ritiro e la consegna del pacco direttamente presso indirizzi indicati. È possibile richiedere il ritiro a domicilio; oppure effettuare la spedizione da uno dei 121 uffici postali o 100 Punto Poste (tabaccherie, bar, cartolerie, edicole ecc.) della provincia di Sassari.

“Seguire” la spedizione

È possibile anche monitorare lo stato della spedizione, dalla partenza fino all’arrivo a destinazione, semplicemente collegandosi al sito www.poste.it e inserendo il numero di spedizione in “Cerca Spedizione” oppure direttamente dall’archivio di Poste Delivery Web.