Polizia di Stato di Cagliari: emessi due DACUR a carico di due uomini per una aggressione all’interno di una discoteca sita a Cagliari

Divisione Anticrimine: misura di prevenzione personale DACUR a carico di due uomini per una aggressione all’interno di una discoteca sita a Cagliari.

Il Questore di Cagliari, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso un provvedimento D.AC.UR. (Divieto di accesso alle aree urbane, anche detto DASPO URBANO) nei confronti di due uomini, di 26 e 23 anni, residenti nella provincia di Cagliari, denunciati dal Comando Stazione Carabinieri di Pirri, a seguito di una aggressione, commessa dai predetti, all’interno di una discoteca di Cagliari, nei confronti di un avventore.

advertisement

Il giorno 01 gennaio u.s. intorno alle ore 04:00, presso una discoteca sita a Cagliari, i due giovani aggredivano e malmenavano un’altra persona per futili motivi. Tale condotta provocava alla vittima un trauma facciale con frattura della parete mediale orbita destra e una prognosi di 30 giorni di cure.

E’ stato considerato che l’episodio è accaduto in un orario notturno presso un locale di pubblico trattenimento frequentato da persone di tutte le età, tra cui numerosi giovani, i quali non si aspettano di dover assistere a tali episodi di violenza.

Esso ha pertanto inferto un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica ed ha rappresentato un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.

La misura di prevenzione DACUR adottata vieta ai predetti di accedere – dalle ore 18:00 alle ore 07:00 – alla discoteca in cui si sono svolti i fatti nonché ai locali di pubblico trattenimento ed esercizi pubblici siti nelle immediate vicinanze, con il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di due anni.