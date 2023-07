Pizze Sotto Le Stelle, Contro La Speculazione Energetica

Le Amiche e gli Amici di Sant’Antiogu sono sempre in prima linea quando si tratta di difendere il territorio, la sua bellezza e i beni culturali e ambientali che ospita. Questa serata è un’occasione per stare insieme e contribuire alla causa che vede impegnati Tutti Noi, contro l’assalto indiscriminato che la Sardegna sta subendo da parte dei soliti speculatori che deturperanno i Nostri paesaggi in cambio di nulla!

Noi saremo sempre in favore delle Energie Pulite, ma che lo siano in tutti i sensi e soprattutto gestite e a vantaggio dalle comunità locali Pizze, birre, bibite, panini e tanta musica per stare in compagnia e dire NO! a ogni tipo di sopruso e speculazione.

Potrete inoltre acquistare le magliette che identificheranno la nostra capacità di fare gruppo

Info 339 2424114 (no whatsapp)

Appuntamento dalle h. 20 nel Parco di Sant’Antiogu, lungo la strada rurale Sanluri – Villanovaforru

È consigliato un abbigliamento comodo, adatto al luogo campestre; portarsi inoltre una felpa o giacca leggera e una torcia (va bene anche quella del cellulare). Le sedie del sito non saranno sufficienti per tutti, per cui chi ha la possibilità, si porti qualcosa per accomodarsi