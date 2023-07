Piu (Europa Verde): apprendo con soddisfazione che i lavori che causavano lo sversamento di fango nel mare di Valledoria sono interrotti, ora valutare eventuali danni a economia e ambiente

Apprendo con soddisfazione da fonti di stampa che i lavori che causavano la colata di fango nel mare di Valledoria sono interrotti.

Ora però – evidenzia Antonio Piu –

advertisement

è urgente valutare eventuali danni ambientali in tutta l’area ed economici agli operatori turistici che hanno assistito a cancellazioni di soggiorni già prenotati; causati da almeno un paio di settimane di colate di fango”.

Piu (Europa Verde): apprendo con soddisfazione che i lavori che causavano lo sversamento di fango nel mare di Valledoria sono stati interrotti, ora valutare eventuali danni a economia e ambiente

Per questo ribadisco la richiesta di convocazione urgente della commisione ambiente in Consiglio regionale; anche per capire se il fango già sversato nello specchio d’acqua di Valledoria abbia trascinato con se materiali inquinanti. Inoltre sarebbe opportuno capire se si sono fatte tutte le valutazioni ambientali prima di procedere con l’abbassamento del livello dell’acqua nell’invaso del Muzzone per procedere ai lavori sul ponte Diana”.

Per altre notizie simili clicca qui: Fiume di fango a Valledoria, Piu (Europa verde): “la Regione intervenga subito”