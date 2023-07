Per tre giorni “Le dimensioni del benessere” a Baradili

Tante le attività a Baradili: massaggi sonori, yoga, sport, nutrizione e buon cibo

“Il tema del benessere da diverso tempo per Baradili è un pallino fisso. Un obiettivo perseguito dall’amministrazione comunale attuale, ma anche da quella precedente. Individuare il nostro paese come una meta del benessere”.

E’ presto detta per Maria Anna Camedda, sindaca del più piccolo Comune di Baradili, la ragione che ha motivato il municipio della comunità di appena 77 abitanti a proporre “Le dimensioni del benessere “.

La rassegna

Ovvero tre intense giornate, da venerdì 28 a domenica 30 luglio, dedicate al benessere. Esso è declinato nelle sue tre componenti principali. “Il benessere del corpo, della mente e dell’anima”, ha aggiunto il primo cittadino di Baradili. “Abbiamo pensato a un intero fine settimana per poter dare la possibilità anche a chi si sposta di soggiornare a Baradili o nei comuni vicini di partecipare alle diverse attività in programma”. E le attività saranno davvero tante e diverse. Passeggiate notturne, yoga, sport e nutrizione, ma anche massaggi sonori, cicloturismo e conferenze. Senza tralasciare il buon cibo e il gusto.”Da noi non possiamo ipotizzare flussi turistici con i grandi numeri delle zone costiere”. Lo ha sottolineato la sindaca Camedda. “Per questo abbiamo preferito concentrarci su attività, che potessero coinvolgere persone che hanno voglia di riscoprire territori e tradizioni. Ma anche una dimensione diversa del vivere le località. Un approccio diverso al turismo, non di massa, ma esperienziale”.

Il programma

E in queste tre giornate di fine luglio saranno davvero tante le esperienze di benessere, che il turista o il visitatore potrà fare a Baradili. La manifestazione si aprirà venerdì 28 luglio alle 18,30. Poi dalle 19 alle 20 e dalle 20 alle 21 nelle aree del parco e della piscina un workshop sulla respirazione con Daniele Cortese. Ci saranno anche un workshop sulla costruzione di una scheda di nutrizione settimanale e dimostrazioni pratiche di Brasilian Jujitsu. La serata si concluderà con una passeggiata con Giovanni Pischedda. La giornata di sabato 29 luglio inizierà a bordo piscina con, alle ore 8, un risveglio muscolare guidato da Federica Mura. Dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11 nel parco e nelle zone limitrofe alla piscina lezione di yoga sempre con Mura. Dalle 10 alle 12 invece massaggio sonoro con campane tibetane a cura di Francesca Soru. Alle 18,30 e alle 19,30 incontro con un osteopata. La giornata conclusiva, domenica 30 luglio, partirà dallo sport. Alle 19.30 la conferenza di chiusura con tutti i protagonisti della tre giorni del benessere. Infine alle 20,30 chiusura della manifestazione con aperitivo e intrattenimento musicale.

Il gusto di Baradili

“Nei tre giorni le tre pizzerie di Baradili proporranno piatti dedicati al tema del benessere a prezzi speciali.” Lo ha affermato la sindaca Camedda. “Nell’aperitivo finale saranno presenti anche i ravioli, piatto tipico della tradizione gastronomica del nostro paese. Lo hanno reso famoso in tutta la Sardegna e non solo”.

Mission turistica

Soddisfatto anche il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda, baradilese doc. dice “Una manifestazione assolutamente coerente con la mission del nostro Consorzio. Ovvero promuovere il territorio e creare attenzione turistica valorizzando le sue specificità. E una delle grandi potenzialità del nostro territorio è proprio godere di un contesto ambientale, naturalistico ed enogastronomico, che aiuta a raggiungere una qualità della vita e di benessere. E’ infatti tramutabile in elemento di richiamo turistico”.

La partecipazione