Per il terzo anno la Liofilchem sarà main sponsor dell’US Tempio



Si rinnova il rapporto di collaborazione e amicizia con il marchio prestigioso della Liofilchem:

azienda che si occupa di microbiologia clinica e industriale a livello internazionale, che sarà main sponsor delle maglie dell’US Tempio anche per la stagione di Eccellenza 2023/2024.

advertisement

Per il terzo anno la Liofilchem sarà main sponsor dell’US Tempio

“Ringrazio il presidente della Liofilchem ® Silvio Brocco –

commenta il presidente del Tempio Salvatore Sechi –

un amico fraterno e un imprenditore illuminato; che, nonostante il grande impegno che lo attende avendo centrato un obiettivo storico con la propria squadra, il Pineto Calcio, appena promossa in serie C, non ha esitato un attimo a confermare la propria presenza a Tempio anche in questa stagione.

Noi faremo di tutto per ripagare la sua fiducia e dopo il campionato entusiasmante dello scorso anno daremo il massimo in Eccellenza portando con orgoglio, in giro per la Sardegna, il marchio di un’azienda di successo a livello internazionale”.

La Società con sede in Abruzzo, impegna il proprio settore di Ricerca e Sviluppo per la produzione di prodotti di batteriologia affidabili e di alta qualità nei settori della microbiologia clinica ed industriale. Liofilchem® è presente oggi in oltre 130 Paesi con agenti e distributori che diffondono i prodotti in laboratori clinici ed industriali di tutto il mondo.

Inoltre, Liofilchem® realizza produzioni in OEM per i più rinomati marchi di microbiologia mondiali.

Per altre notizie simili clicca qui: Definito nel dettaglio il quadro amichevoli Torres del ritiro pre campionato