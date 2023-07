People have the power: 1 e 2 agosto – San Giovanni di Sinis

L’associazione di Promozione Intramadu propone in collaborazione con Dromos Festival, giunto alla sua venticinquesima edizione, un’iniziativa di due giorni all’insegna della natura e dell’educazione al rispetto del mare:

“People Have the Power“, nome che si ispira al tema di Dromos ‘People’ in riferimento al ripopolamento culturale che da anni l’evento capitanato da Salvatore Corona porta avanti con passione e dedizione, e che richiama il celebre brano di Patti Smith, si svolge l’uno e il due agosto a San Giovanni di Sinis.

L’associazione Intramadu è convinta infatti che le persone abbiano il potere di migliorare il mondo in cui vivono e le condizioni del pianeta Terra.

L’intento è porre l’attenzione sul mare perché il genere umano dipende dal pianeta blu:

l’oceano rappresenta infatti il polmone della Terra, più del 50% dell’ossigeno che respiriamo proviene proprio dal mare che assorbe anche un terzo dell’anidride carbonica, ma tra tutti gli ecosistemi è quello più sfruttato, più malato, quasi al collasso. L’oceano è vita, è bellezza immensa, è forza allo stato puro e da esso dipendono miliardi di persone. La sua capacità di rigenerarsi è più lenta dell’uso che l’uomo fa delle sue risorse, perciò è fondamentale imparare a trattarlo bene, prendendo consapevolezza dei suoi limiti e dello stato in cui versa.

Per questo l’associazione propone due giornate di sensibilizzazione e divulgazione che avranno come costante il laboratorio scelto dall’associazione Intramadu come strumento per sperimentare attraverso attività pratiche ed esperienziali un pensiero teorico, così da sviluppare un apprendimento significativo e duraturo.

Oltre ai laboratori per bambini di tutte le età, il programma di People have the Power organizza escursioni, meditazioni e importanti azioni dedicate alla salvaguardia del mare e la pulizia della spiaggia. Collaborano con Intramadu l’associazione sporiva Fit and Go Orisano, la onlus Plastic Free Sardegna, il progetto europeo LIFE Pinna assieme all’Università di Sassari, l’Area Marina Protetta della Penisola del Sinis- Isola di Mal di Ventre, l’Associazione Ambientalista Marevivo che dal 1985 lavora per la tutela del mare e dell’ambiente.

PROGRAMMA delle due giornate 1 AGOSTO

Iniziamo la due giorni alle oreb16 presso la spiaggia di Mare Morto con un momento di confronto e dibattito con Roberto Brundu Biologo Marino dell’Area Marina Protetta Sinis-Isola di Mal di Ventre, e il prof. Marco Casu, ricercatore dell‟Università di Sassari e referente LIFE PINNA, progetto europeo nato per salvare la nacchera di mare, Pinna nobilis. A seguire Snorkeling “ Salva la pinna”in collaborazione con Fit and Go Oristano. Andremo alla ricerca della Pinna Nobilis, mollusco bivalve, che un tempo affollava i fondali dell‟interno della penisola del Sinis. Scopriremo che ognuno di noi può contribuire al suo ripopolamento attraverso azioni di Citizen Science.

Dalle 17:30 incontro nella piazza Centrale di San Giovanni per poi proseguire con il Clean up dello spiaggione, per pulire la spiaggia da ogni tipo di rifiuto presente, il quale verrà differenziato negli appositi contenitori. Questa iniziativa è organizzata da Plastic Free Sardegna con l’importante contributo dall’Azienda Sa Marigosa. La prenotazione è necessaria sul sito di Plastic Free.

Alle 18:00 a San Giovanni si terrà il laboratorio di educazione ambientale “Acqua Libera” a cura dell’associazione ACORPOLIBERO. Attraverso il movimento espressivo, la sperimentazione sonora, il gioco e l’improvvisazione guidata, sperimenteremo movimenti, suoni ispirati all’acqua, all’ecosistema marino e alle sue creature viventi. Un laboratorio adatto ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Alle 19 ci spostiamo fronte Tharros per un bel trekking fino al faro.

Assieme a una guida ambientale AIGAE cammineremo nel verde della penisola del Sinis, andremo alla ricerca del nostro benessere naturale e mentale per trovare la riconnessione con noi stessi in simbiosi con l’ecosistema. Esploreremo Capo San Marco, scopriremo la sua biodiversità e capiremo come preservarla. L’attività si concluderà con un bagno nelle acque azzurre accanto a Tharros.

2 AGOSTO

Iniziamo il pomeriggio a Mare Morto con l’escursione ‘Coast to Coast’ in collaborazione con Fit and Go Orisano. Con una guida ambientale a bordo di kayak o sup o waterbike andremo ad ammirare la bellezza della costa del Sinis e al contempo scopriremo i suoi punti deboli e i suoi punti di forza. Parleremo di biodiversità e microplastiche. Perché le AMP sono importanti? Come è cambiato il Sinis da quando è diventato area marina? La gita è anticipata da un momento di confronto e dibattito con Roberto Brundu, Biologo Marino dell’Area Marina Protetta e un referente regionale di Mare Vivo.

Seguiranno due laboratori

“Il paguro cerca casa” sarà occasione per scoprire divertendosi l’importanza delle conchiglie e di tutti i piccoli animaletti che affollano la battigia; sottolineando in modo giocoso l’importanza di questo immenso ecosistema. L’attività è a cura dell’associazione Intramadu ed è adatta ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Alle 18:30 invece ci sarà il laboratorio per i bambini dagli 8 anni in su “Tra dune e mare”. Lo scopo è portarli alla scoperta del delicato ecosistema dunale e dei suoi abitanti. S’imparerà a conoscere le piante amiche delle dune e della spiaggia e quelle che lo sono un po’ meno, quali e quanti animali frequentano le dune e perché è fondamentale imparare a rispettare e proteggere questo prezioso ecosistema. A cura di Francesca Frau, Guida ambientale e escursionistica AIGAE.

Infine si concluderà la due giornate con una meditazione a cura di Alchimia della Jana “IO, NOI, IL MARE” alle 19.30 a San Giovanni, località Sala da Ballo. Una meditazione al tramonto per ri-connettere il nostro io al mare, alla sua immensità, alla sua forza e bellezza; per ascoltare insieme le sue note, il sciabordio delle onde, la sua pace.

Nella Piazza Centrale di San Giovanni dalle 16 sarà presente un gazebo informativo dell’Associazione ambientalista Marevivo con la mostra “Mare Morto”.

La prenotazione per tutte le attività è obbligatoria su EventBrite. Il contributo è da considerarsi come quota annuale associativa e contribuisce a finanziare le attività dell’associazione di promozione sociale Intramadu.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail intramadu@gmail.com, visitare il sito internet www.intramadu.it o la pagina Instagram @intramaduaps.