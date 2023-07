PataQuartu: a Quartu la valorizzazione della filiera delle patate

L’evento organizzato da Coldiretti Cagliari coniuga intrattenimento e buon cibo al fine di valorizzare un prodotto culinario cardine dell’economia locale. Una promozione in chiave produttiva, turistica e culturale-aggregativa. Appuntamento fissato per sabato 22 luglio

Buon cibo, streetfood, sport e musica, prodotti tipici e di artigianato, con un grande filo conduttore: le patate di Quartu Sant’Elena. Sabato 22 luglio il centro della città si accende con “PataQuartu Sa Passillara“, evento organizzato da Coldiretti Cagliari in collaborazione con l’amministrazione comunale (che fin dall’inizio del suo mandato ha individuato come prioritario il rilancio del settore agroalimentare e il rafforzamento di una filosofia di filiera che racchiuda in sé il valore aggiunto del proprio territorio, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze).

L’appuntamento

PataQuartu Sa Passillara prenderà avvio nella prima mattina di sabato 22 (dalle ore 10.00 alle 13.00) con il Mercato di Campagna Amica di via Pitz’e Serra. Insieme alla vendita dei prodotti freschi a km0 delle aziende di Coldiretti, ci sarà una esposizione delle varietà di patate: agli astanti verranno illustrate le caratteristiche organolettiche e le tecniche di produzione di questo tubero.

La sera appuntamento clou a viale Colombo con la mostra-mercato delle produzioni del territorio. Lungo tutta la via sarà possibile degustare una ricca varietà di piatti a base di patate. Assicurato anche lo spettacolo musicale e le esibizioni grazie alle tredici associazioni sportive del territorio che sono partner del progetto.

Le “patate della solidarietà”

Momento importante dell’evento sarà la distribuzione delle “patate della solidarietà“. Protagoniste le associazioni “Mai più sole contro il tumore ovarico” e “Il giardino di Lù”. Il ricavato sarà devoluto alle due onlus.

La manifestazione sarà preceduta il giorno prima (venerdì 21 luglio, alle ore 18.00, presso l’Ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari n. 35) da un incontro con la stampa e dal convegno “Filiera pataticola: tra Distretto e Sviluppo Rurale”. Al centro dell’attenzione la Pac (Politica agricola comune) e i percorsi di valorizzazione delle produzioni locali.

La parola ai vertici di Coldiretti

Giorgio Demurtas, presidente di Coldiretti Cagliari: “PataQuartu è un appuntamento importante nell’ottica del consolidamento di una filiera produttiva sostenibile”

“Sabato 22 andrà in scena un evento che si configura come momento di intrattenimento per la comunità quartese e per i turisti. Tale manifestazione consentirà inoltre di far conoscere meglio la bontà di uno dei prodotti tipici di questo territorio.

PataQuartu Sa Passillara è un appuntamento importante per le nostre aziende, nell’ottica del consolidamento di una filiera produttiva sostenibile che propone prodotti di altissima qualità, simbolo dell’identità culinaria del territorio”.

Luca Saba: “Simili eventi rafforzano il legame con i consumatori”

Il direttore regionale ha sottolineato che “queste azioni di promozione e comunicazione delle eccellenze tipiche locali consentono di rafforzare il legame con i consumatori. Un legame che permette di aumentare la domanda e dunque la presenza del prodotto nei mercati. Ciò innesca una giusta remunerazione per i produttori locali, in un’ottica di sviluppo di un’economia circolare che ha ricadute positive sul tessuto sociale ed economico”.

Piero Sarritzu: “La comunità locale e i visitatori potranno immergersi nell’autenticità della nostra eccellenza agricola”

Sulla stessa linea di Demurtas e Saba anche il presidente Coldiretti Quartu Sant’Elena: “PataQuartu rappresenta un’occasione unica – per la comunità locale e per i visitatori – di immergersi nell’autenticità della nostra eccellenza agricola, scoprire i prodotti tipici del territorio e vivere momenti di festa e gioia insieme”.

