Oristano – Le raccomandate al rallentatore

Per fortuna non ricevo molte raccomandate, ma per entrare in possesso dell’ultima che mi hanno inviato dieci giorni fa, devo aspettarne altri cinque per poterla ritirare, in quanto il portalettere invece di suonare il campanello e darmela, ha preferito lasciare un avviso.

Inconcepibile, pensavo fosse un’anomalia che riguardava solo me, ho pensato che magari ero antipatico al postino che deve consegnarmi la posta e che questo fosse il suo modo per dimostrarmelo, ma mi sbagliavo, perchè mi stanno arrivando numerose segnalazioni che mettono in luce un aspetto del tutto inverosimile.

Si sa che le raccomandate, il più delle volte contengono della corrispondenza molto importante e che se la ricevi in ritardo, ti potrebbero causare dei grossi grattacapi e per questo sono andato all’ufficio indicato nel primo avviso, esattamente quello di via Liguria, ma li ho trovato tutte le porte sbarrate e me ne son dovuto andare via con la coda tra le gambe senza sapere bene a chi avrei dovuto rivolgermi.

Dopo dieci giorni, trovo nella cassetta delle lettere un altro avviso, dove vengo informato che “fra cinque giorni posso andare a ritirare la mia raccomandata nell’ufficio di via Firenze”. A questo punto mi son chiesto, ma a che gioco stiamo giocando, è possibile che un utente sia costretto a ritirare una raccomandata dopo quindici giorni? Di solito le raccomandate contengono cose molto importanti, non è concepibile che si possa entrare in possesso di queste, solo dopo così tanto tempo.

Morale della favola devo aspettare ancora cinque giorni per leggere il contenuto di questa raccomandata, quindi, ho chiesto un po’ in giro per vedere come era la situazione per gli altri utenti, mai l’avessi fatto, ho ricevuto lamentele di tutti i tipi, una cosa che non mi sarei mai aspettato e quel che è peggio, questo fenomeno non è ristretto solo ad Oristano, ma riguarda un po’ tutta l’Isola. Andiamo bene.