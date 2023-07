Oristano – Il Sindaco Sanna apre una nuova fase della gestione della crisi

Massimiliano Sanna ha aperto personalmente una nuova fase della gestione della crisi.

In questo momento, ancora una volta con senso di responsabilità, il Sindaco reputa prioritario portare a compimento i lavori del Consiglio Comunale sospesi per troppo tempo a seguito della crisi e già calendarizzati per venerdì 28 e lunedì 31 luglio.

In particolare, il Sindaco sottolinea che tra i punti all’ordine del giorno si prevede l’approvazione di atti amministrativi di estrema rilevanza quali il rendiconto 2022, gli equilibri di bilancio 2023-2025, la ratifica di variazione di bilancio 2023, riguardante importanti finanziamenti inerenti i fondi del PNRR e del sociale, nonché l’approvazione del piano di trasferimento degli usi civici di Torre Grande.

Considerato che questo ultimo atto è ritenuto di straordinaria e di fondamentale importanza, che da decenni riveste una valenza strategica per i cittadini di Oristano, informa che intende concludere questi importanti lavori di Consiglio al termine dei quali valuterà le più opportune iniziative finalizzate alla soluzione della crisi.