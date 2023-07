Opificio Innova ammesso al Sistema Invitalia Startup, il network istituzionale dell’innovazione

Opificio Innova ammesso al Sistema Invitalia Startup:

il network istituzionale dell’innovazione creato per mettere in rete le imprese, i territori e i soggetti che fanno innovazione.

Ne fanno parte 92 protagonisti dell’ecosistema italiano dell’innovazione.

La ex Manifattura Tabacchi di Cagliari sempre più luogo di supporto per le imprese innovative e per quelle promosse da giovani e donne sarde

CAGLIARI – Si rafforza, dunque, il legame tra Opificio Innova, –

la società sarda che gestisce una parte degli spazi della ex Manifattura Tabacchi votati all’innovazione tecnologica, al supporto e alla nascita di nuove imprese, –

e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia), di proprietà del Ministero dell’Economia; già presente nella ex fabbrica cagliaritana con un proprio sportello territoriale.

Opificio Innova è stato quindi, ammesso a far parte di Sistema Invitalia Startup, il network istituzionale dell’innovazione creato per mettere in rete le imprese, i territori e i soggetti che fanno innovazione.

Ne fanno parte 92 protagonisti dell’ecosistema italiano dell’innovazione:

incubatori, acceleratori d’impresa, business angel, associazioni di categoria e fondi di venture capital, infine agenzie e finanziarie di sviluppo pubbliche.

I partner del network si impegnano a intercettare i bisogni dei loro territori e a condividerli nel network insieme alle possibili risposte e ad alimentare la cultura dell’imprenditoria innovativa attraverso incontri, webinar, iniziative di open innovation e di business matching.

Collaborazione con Invitalia

Invitalia, dal suo canto, mette a disposizione il proprio portafoglio di incentivi e servizi e facilita così l’incontro tra finanza agevolata pubblica e capitali privati. Le startup, quelle già nate e quelle che devono ancora svilupparsi intorno a un’idea, possono così beneficiare di competenze ed esperienze, insieme agli strumenti finanziari e ai servizi di Invitalia.

Una collaborazione proficua quella messa in campo da Opificio Innova e Invitalia, insieme per dare risposte ai bisogni delle imprese innovative sarde e sostenere la loro crescita con servizi, iniziative sul territorio e progetti congiunti.

Sulla base di un protocollo di intesa, inoltre, Invitalia, la Città Metropolitana di Cagliari e Opificio Innova collaborano per promuovere le opportunità offerte dagli incentivi finalizzati alla nascita e allo sviluppo dell’imprenditorialità; con particolare riferimento alle imprese innovative e a quelle promosse da giovani e donne.

Nelle scorse settimane, Opificio Innova aveva aderito alla rete Business Partner de Il Sole 24Ore; network di Aziende specializzate che condividono le proprie competenze per metterle a disposizione delle aziende che dovessero avere specifiche necessità.