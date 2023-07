Olbia- Una grande festa per il Cagliari nella piazza centrale di Tempio. Accordo con la Moby per lo sponsor

Olbia – Non è una semplice trasferta. Il tour in Gallura si è trasformato per il Cagliari, impegnato nel ritiro precampionato, in una festa. Ed è stata anche l’occasione per siglare un’intesa con un nuovo sponsor. La compagine rossoblù ha ricevuto ieri sera il caloroso abbraccio di Tempio Pausania: nella centrale piazza Gallura centinaia di tifosi hanno accolto la squadra con in testa il presidente Tommaso Giulini, i dirigenti, mister Claudio Ranieri, lo staff tecnico e tutto il sodalizio. “Siamo onorati di essere qui, nel cuore del territorio gallurese, felici di essere davanti a tanta gente cogliendo così l’occasione dell’amichevole a Olbia – ha detto il responsabile del club cagliaritano – Rappresentiamo tutta la Sardegna, siamo a Tempio ma sarebbe bello essere in tutti i centri dell’Isola. Perché senza la nostra gente non ce l’avremmo fatta, niente sarebbe stato possibile. Oggi è la prima volta dopo la festa promozione che la squadra e lo staff sono insieme al nostro popolo, ci godiamo l’affetto di tutti che sarà importantissimo per la stagione alle porte”. Stasera alle 20 per il “Trofeo Sardegna”, al Bruno Nespoli, l’amichevole tra i rossoblù e l’Olbia.

È stato intanto firmato questa mattina a Olbia, a bordo del traghetto Moby Fantasy, l’accordo di sponsorizzazione biennale che prevede la presenza del logo di Moby sulla maglia gara del Cagliari Calcio per le prossime due stagioni sportive. A siglare la partnership il patron rossoblù e l’amministratore delegato del Gruppo Moby Achille Onorato. “La partnership con Moby – ha spiegato il numero uno di via Mameli – rappresenta un motivo di grande soddisfazione perché parliamo di un Gruppo di primissimo livello nel proprio settore, con il quale abbiamo trovato da subito una sintonia strategica. Al Gruppo Moby va il mio ringraziamento per avere individuato nel Club un interlocutore ideale al fine di costruire insieme un rapporto di lungo periodo, instaurando una partnership che abbia tra le sue mission la creazione di valore e il cogliere opportunità a beneficio di tifosi, appassionati e passeggeri che sceglieranno il Cagliari e Moby”. Si spera in un patto positivo tra le due realtà. “Quest’accordo – ha aggiunto Achille Onorato – rafforza ulteriormente il legame tra il nostro Gruppo, la Sardegna che serviamo dalla fine del 1800 ed il mondo dello sport. Solo un mese fa la campionessa di sci Sofia Goggia è stata la madrina del battesimo del traghetto più grande del mondo mentre oggi ospitiamo sulla nostra ammiraglia i rappresentanti del Cagliari Calcio, squadra che vanta una lunga storia di successi e tradizioni. Per noi è un orgoglio firmare la partnership tra Moby e il Cagliari Calcio a bordo del Moby Fantasy e avere il logo della nostra compagnia sulle maglie rossoblù. Il Cagliari è la squadra della nostra Isola del cuore e con oltre 1,5 milioni di tifosi in tutto il mondo e la sua lunga storia e tradizione fatta di valori, impegno e resilienza si accomuna a quella di Moby. Siamo orgogliosi con questa partnership di condividere un progetto ed una visione comune con il Cagliari Calcio e di rafforzare il legame fra la Moby e la Sardegna. Nelle prossime settimane, in correlazione a questa iniziativa, annunceremo delle novità e delle azioni congiunte dedicate ai nostri passeggeri”.

Luciano Pirroni