Olbia, Chiesa N.S. De La Salette: domani in programma il concerto di percussioni “Itinerari Musicali”

Domani, lunedì 31 luglio, alle ore 19.30 a Olbia presso il Sagrato della Chiesa N.S. de la Salette verrà proposto il Concerto di percussioni “Itinerari Musicali – Percorsi musicali fra generi e stili senza tempo” tenuto dal percussionista solista Matteo Simone Musio con la partecipazione del Gruppo Guney Africa (composto da Oumar Diallo: Doum doum, Momar Gaye: Djembe, Alassane M’Baye: Tama, Giorgio Del Rio: djembe, Mamadou M’Bengue: voce e multipercussioni). Durante il concerto verrano proposti brani di K. Abe, C. Cangelosi, B. Child, R. Liebowitz, G. Mortensen, I. Perra, P. Perra, P. Smadbeck, I. Xenakis. I brani proposti spazieranno, pure in forma comparativa, fra i vari repertori del genere classico, contemporaneo e tradizionale e popolare (anche sardo e africano) la cui interpretazione mira a fondere diverse culture e stili musicali (anche in forma sperimentale) dando vita ad una originale proposta esecutiva che determina un effetto ed una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2023 (con la Direzione Artistica del Maestro Ignazio Perra) con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo ed in merito al concerto in questione pure in collaborazione con la Parrocchia N.S. de la Salette e con l’Associazione Contrapunctum di Olbia in concomitanza con la loro programmazione artistica e culturale.

L’Ingresso al concerto è gratuito.

Informazioni e contatti

Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino”

Via Arma Azzurra 9 – Casella Postale n. 225 – cap 09067 Elmas C.F. 92031560920

Presidente Bandini Gabriella – ennioporrino@tiscali.it – ennioporrino@pec.it

Direttore Artistico Perra Ignazio 3899986031 – perra.ignazio@tiscali.it

Responsabile della produzione Garau Maria Elena 3897909580 mariaelenagarau@gmail.com