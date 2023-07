Nursing Up De Palma: “Pieno sostegno agli operatori sanitari dell’ospedale di Cosenza. Con la scellerata politica di razionalizzare e accorpare non c’è futuro per la sanità italiana, da Nord a Sud”

ROMA 6 LUG 2023 – Per l’ennesima volta Nursing Up è costretto a denunciare le precarie condizioni lavorative in cui versano gli operatori sanitari dell’ospedale di Cosenza.

Nursing Up De Palma: “Pieno sostegno agli operatori sanitari dell’ospedale di Cosenza

Stiamo parlando di un hub di secondo livello che, come tale, deve garantire un determinato numero di prestazioni; quelle che altre strutture del territorio non possono offrire. Un bacino di utenza non indifferente, un carico di lavoro pesantissimo per i nostri professionisti; i cui disagi, giunti tristemente all’acme, non li mettono assolutamente nelle condizioni di offrire ai pazienti le competenze e l’esperienza di cui sono portatori e che hanno dimostrato di possedere, nei momenti più delicati della storia recente della sanità locale. Nel corso degli anni le parole che abbiamo sentito dire, ripetutamente, dalle direzioni che si sono succedute, sono sempre le stesse: ovvero razionalizzare e accorpare. Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

Pericolosa politica di austerity

Una pericolosa politica di austerity a cui il nostro Mezzogiorno è drammaticamente abituato e che è figlia di un modus operandi che parte da lontano: e che da Nord a Sud, da anni, vede i nostri Governi investire troppo poco e in modo non continuativo sul sistema sanitario; soprattutto rispetto ad altri Paesi europei che invece hanno intrapreso “la strada maestra” del rilancio e della ricostruzione, in termini di valorizzazione di professionisti e di maggiore risorse a disposizione della collettività. Quanto accade, in relazione alle ultime politiche aziendali, è totalmente in barba al contratto: stiamo parlando, ad esempio, del lavoro straordinario, che qui è addirittura programmato, per garantire i turni nei vari reparti. Come dire, qui l’eccezione diventa la regola… Peccato però, che dal 2022, gli appositi fondi sembra che siano praticamente prosciugati. Chi, come e quando verrà pagato lo straordinario ai dipendenti chiamati ad effettuarlo?