NurArcheoFestival, XV edizione: domani, lunedì 24, e martedì 25 luglio ancora due giornate dense di appuntamenti fra Tortolì, Porto Frailis e Villagrande Strisaili

Ancora due giornate dense al NURARCHEOFESTIVAL, la rassegna targata Il crogiuolo e diretta da Iaia Forte e Rita Atzeri.

Nell’area archeologica S’Ortali ‘e Su Monti di Tortolì domani, lunedì 24 luglio, alle 20.15, arriva TRA PASSI E SASSI. POETICHE D’ARCHIVIO, una performance che nasce da un lavoro di scavo e riscrittura di materiali di documentazione, ricerca e produzione artistica dell’archivio di Carovana SMI, per rigenerarli in atti del presente. Tra passi e sassi rimescola e associa tempi e spazi con libertà poetica: un lungo viaggio sull’umanità in movimento. Concept e regia di Ornella D’Agostino, con gli artisti dell’Accademia del Tempo e di Stazione di Transito, con la musica di Luca Nulchis e canti di Egidiana Carte. Una produzione Carovana SMI nell’ambito del programma pluriennale Archiving Bodies.

Sempre domani (lunedì 24), ma a Porto Frailis alle 21.30, la compagnia La Maschera presenta FILASTAROCCA, Arcani Archetipi e Filastrocche. Cosa sono i tarocchi? Da dove vengono? Come sono riusciti ad arrivare ai nostri giorni? In un esilarante susseguirsi di siparietti, fra teatro, musica e improvvisazione, viaggeremo tra una carta e l’altra rapiti dall’incanto del loro fascino irresistibile con Daniele Pettinau e Anna Pia.

Nel centro di Villagrande Strisaili, nelle vecchie case, il giorno dopo, martedì 25, dalle 6 del mattino è previsto INTRECCI DI PANE, un lavoro performativo a carattere antropologico. Un evento a numero chiuso, riservato a un massimo di 10 persone, che vuole far rivivere il rito e le storia a esso legate della lavorazione del pane. La performance si sviluppa secondo i riti della lavorazione, all’alba per l’impasto e poi avanti lungo la giornata fino alla cottura e all’offerta del pane. Drammaturgia del movimento di Ornella D’Agostino, con Gisella Vacca, Rita Atzeri, Fatima Dakik e Natalja K (esperta di panificazione), con le musiche di Silvia Corda (una coproduzione Il crogiuolo – Carovana SMI).

Nel sito archeologico di S’Arcu ‘e is Forros, a Villagrande, ASMED-Balletto di Sardegna e Nymphaea Rubra portano in scena la sera del 25, alle 20, lo spettacolo di teatro-danza per ragazzi Il Volociclista, con Senio G.B. Dattena, Sara Perra, Luana Maoddi e la supervisione alle coreografie di Valentina Puddu (scenografia: Roberta Serra e Uwe Endler; realizzazione costumi e maschere: Enrica Farci e Uwe Endler; illustrazioni: Stefania Pusceddu). Un vecchio aviatore, con gli scarti di una bicicletta e con molto ingegno, costruisce una macchina volante di sapore leonardesco con la quale sorvola quello che resta del mondo dopo una catastrofe ambientale. Quello che vede è terribile e meraviglioso al tempo stesso. Nel mare, ormai ridotto a una enorme distesa di plastica, vivono adesso creature marine mai viste. Sono creature dai colori sgargianti e dall’istinto voracemente predatorio. Dopo aver sorvolato il mare, il Voliciclista incontrerà una terra sconvolta ma quanto mai pullulante di vita. L’ultimo incontro sarà però con la Speranza e con l’impegno a ricostruire il nostro pianeta Terra, con pazienza, volontà e tenacia. Alla fine dello spettacolo verranno donate ai ragazzi le cosiddette “bombe di fiori” e verrà anche spiegato come crearle e usarle, per trasformare in giardini i luoghi abbandonati.

Tortolì

Nell‘Ex Blocchiera Falchi di Tortolì prosegue la prima edizione di Isole, la sezione del NAF dedicata a cinema, teatro, musica e arte: domani (lunedì 24) , alla Biblioteca Comunale di Tortolì, dalle 18 alle 20, DALLA Y ALLA S, DALLA S ALLA Y, laboratorio di scrittura creativa a cura di Ysé Brisson, regista, autrice e direttrice artistica di Isole insieme al giornalista Mario Serenellini. Martedì 25, alle 20.30, CALYPSO, reading/singing con la stessa Ysé Brisson e Ginevra Gilli all’arpa celtica, musicista sensibile e già conosciuta, per una rivisitazione del mito dell’unione durata sette anni tra Ulisse e la bellissima ninfa.

Contatti

NurArcheoFestival è organizzato da Il Crogiuolo, con il sostegno del MiC, dell’Assessorato della Cultura della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

Il programma completo del NAF 23 è su: www.ilcrogiuolo.eu. Per ulteriori aggiornamenti è possibile visitare la pagina www.facebook.com/nurarcheofestival. Per informazioni, prevendite e prenotazioni chiamare il numero 334 8821892