Nuovo evento RuraLab a Badessa

Il 27 luglio a Badessa il nuovo evento RuraLab dedicato ad Agricoltura di precisione, agritech e IoT applicato al settore primario

Una nuova e stimolante opportunità di confronto con imprenditori ed esperti del settore agricolo. Un momento di confronto aperto e lungimirante perché orientato al futuro. Ma anche al miglioramento delle condizioni e delle soluzioni legate al lavoro. Alla consapevolezza che il settore primario può crescere e che tecnologia e agricoltura non sono parole antitetiche, ma complementari. Questo accadrà nel corso del nuovo evento programmato nel quadro del progetto RuraLab, fissato per il pomeriggio del 27 luglio 2023. Si svolgerà infatti a partire dalle ore 17 negli spazi del Consorzio “Due Giare” in Via Roma nr 2 a Baressa (OR). Titolo dell’incontro sarà – appunto – “Agricoltura di precisione, agritech e IoT applicato al settore primario”. La partecipazione è libera e gratuita. Gli interessati all’evento possono inoltre iscriversi tramite la pagina evento dedicata.

Antonio Solinas (R&D Abinsula Srl, CEO Lifely Srl, Cofounder Greenshare Srl e Docente di “Cyber-Physical Systems Architecture” presso l’Università degli Studi di Cagliari) e Emanuele Gosamo, (agronomo e CEO Agreetech Srl) saranno relatori chiamati a interagire con la platea, primi attori su una scena in cui sarà possibile e necessario condividere esperienze e suggerimenti su come innovare e migliorare il settore primario grazie alle tecnologie di precisione, all’agritech e all’Internet of Things (IoT).

advertisement

Il progetto

Ruralab è il Living Lab realizzato negli spazi di Baressa e Villaverde, nato per favorire l’innovazione e accogliere potenziali innovatori nel territorio dell’Alta Marmilla. L’obiettivo del progetto è quello di stimolare l’innovazione nel territorio dell’Alta Marmilla, supportando imprese e progetti innovativi per inserirli in un ecosistema locale e regionale. È un progetto dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, realizzato con il supporto della Regione Sardegna e Sardegna Ricerche e implementato da una rete di imprese partner, composta da Apply Consulting, FCA Consulting e Abinsula, che da più di 10 anni lavorano nei territori per stimolare lo sviluppo tecnologico, economico e sociale della Sardegna.

Per altre notizie di eventi clicca qui.