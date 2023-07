Nuove iniziative di Mondo Libero dalla Droga

A Cagliari, Assemini e Olbia le prossime iniziative di prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga

Continuano senza sosta le iniziative dei volontari di Fondazione Mondo Libero dalla Droga in collaborazione con la Chiesa di Scientology. Nelle serate tra lunedì 24 e mercoledì 26, centinaia di libretti con informazioni sugli effetti causate dalle droghe, saranno distribuiti nei negozi e nelle strade del centro di Cagliari, Assemini e Olbia.

Ormai è una iniziativa di routine, quella dei volontari. Periodicamente spostandosi nei diversi quartieri delle varie città e in piccoli e grandi paesi in tutta la Sardegna, i volontari riforniscono i negozi dei libretti informativi. Coinvolgono così gli esercenti nella diffusione e nella promozione del messaggio di vivere liberi dalla droga.

advertisement

Lo scopo dei volontari

“La collaborazione degli esercenti è fondamentale – dichiarano i volontari di Cagliari – ogni volta che passiamo siamo ben accolti e i commercianti sono lieti di poter fare qualcosa sul terreno della prevenzione. Sono decine di migliaia i libretti distribuiti solo negli ultimi 12 mesi – continua un volontario – sicuramente tanti saranno andati dispersi, ma siamo certi che qualcuno è andato a finire nelle mani giuste nel momento giusto, salvando la vita di tanti ragazzi. Questo è il nostro scopo.”

Un programma che salva migliaia di ragazzi

“La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale… e priva la vita delle gioie e delle sensazioni che sono l’unica ragione di vivere.” Così scriveva il filosofo L. Ron Hubbard già negli anni ’70, mentre lavorava alla ricerca di un programma di disintossicazione dalla droga che non necessitasse dell’uso di altre sostanze. Un programma che ancora oggi continua a salvare decine di migliaia di ragazzi in tutto il mondo.

L’importanza dei progetti di Mondo Libero dalla Droga

I volontari sono convinti che la prevenzione attraverso l’istruzione sia l’unica arma vincente contro la droga. “Dobbiamo arrivare con la verità sulla droga prima che arrivino gli spacciatori con le loro menzogne” è lo slogan dei volontari della Fondazione. Per quanto il messaggio sulle droghe che oggi si vorrebbe far passare nella società sia subdolo, molto pericoloso e di facile presa tra i ragazzi, alla fine sarà la verità a vincere.

Ma per ottenere questo è necessario l’apporto di tutte le persone di buon senso e, fortunatamente, il mondo è pieno di persone disposte a mettersi in gioco per il bene di tutti.

Per altre notizie di attualità clicca qui.