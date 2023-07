Nuova giunta a Somma Vesuviana

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Nominata la nuova Giunta. Ho creato nuove deleghe. Ad esempio l’Assessorato con Delega alla Gentilezza, ma anche altre deleghe come Contrasto alla Povertà, Agricoltura, Industria, Artigianato, Mobilità Sostenibile, Difesa Idrogeologica del Territorio, Rapporti con Ordini Professionali, Rapporti con Sovrintendenza, Valorizzazione dei Siti Culturali ed Archeologici, Videosorveglianza”.

“Nella nuova giunta ho voluto che ci fosse anche la Delega alla Gentilezza, il cui assessorato dovrà mette in campo tutte quelle azioni che siano in grado di arrivare al tessuto sociale del territorio in cui viviamo.

Ho voluto anche creare la delega al Contrasto alla Povertà, alla Difesa Idrogeologica del Territorio, agli impianti termici, alla Videosorveglianza, alle Periferie, alla Sicurezza Urbana. C’è anche la delega alla Mobilità Sostenibile. Dunque è pronta la nuova squadra! Su 7 assessori, 4 sono donne.