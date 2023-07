Nuoro, presentato il campionato regionale della montagna di ciclismo

Dopo un anno di assenza torna, a Nuoro il campionato regionale della Montagna – Monte Ortobene 2023; competizione ciclistica organizzata dall’associazione Pedale nuorese con il sostegno di sponsor privati e patrocinata dal Comune di Nuoro. La manifestazione, in programma domenica 9 luglio, è stata presentata stamattina in municipio: advertisement dal presidente dell’associazione Alessandro Dadea, dall’assessore allo Sport Fabrizio Beccu e dal presidente del comitato regionale della Federazione ciclistica italiana, Stefano Dessì, che ha portato i saluti istituzionali.

La corsa, per la quale sono attesi un centinaio di iscritti, è valida per l’assegnazione del titolo regionale nelle categorie dalla Elite alla Master, sia maschili che femminili. La gara si snoderà lungo un percorso impegnativo, che partendo dalla località Jacu Piu si concluderà in cima al monte Ortobene, con un dislivello di 1500 metri e con pendenze della salita che arriveranno al 12 per cento.

Il programma

Nel dettaglio, il programma prevede alle 8 il ritrovo dei partecipanti all’interno dei “Giardini di Nicola” di via Trieste. Da lì, alle 9.30, la carovana si sposterà in viale Ciusa “La Madonnina”, dove sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Pierpaolo Bandinu (figlio di Maurizio, tra i fondatori dell’associazione Pedale nuorese), che nel 2007 perse la vita in un tragico incidente stradale sulla 131dcn. I ciclisti si trasferiranno poi lungo la statale 129 fino alla provinciale 51, da dove partirà ufficialmente la competizione in direzione Jacu Piu, poi Marreri, Isalle, Janna ‘e Birrola, Sa Mendula, Oliena, Caparedda, viale Ciusa, La Solitudine e monte Ortobene. In totale, un percorso di circa 48 chilometri, che arrivano a 57 contando i trasferimenti non competitivi. Come hanno spiegato gli organizzatori, – oltre la maglia di campione regionale per i vincitori, – ai primi tre classificati di ogni categoria verrà consegnata una selezione di prodotti tipici del territorio acquistati da aziende locali.

Dichiarazioni

Assessore Beccu

«Sarà una grande giornata di ciclismo – ha dichiarato l’assessore Beccu –, merito dell’associazione Pedale nuorese che da ben trent’anni è impegnata nella promozione di questo splendido sport; quest’anno è riuscita a riportare a Nuoro una delle competizioni più importanti e spettacolari a livello regionale».

Alessandro Dadea, presidente del sodalizio

«Come associazione – ha premesso il presidente del sodalizio, Alessandro Dadea – ringraziamo il Comune per il supporto che ci ha dato e che sta dimostrando verso tutto il panorama sportivo cittadino, come in occasione della Festa dello sport che ci ha visto coinvolti in prima persona. L’organizzazione è durata un anno perché una manifestazione che si svolge interamente su strada richiede tanti accorgimenti, a partire dalla sicurezza, di non facile realizzazione. Un ringraziamento anche agli sponsor privati e ai volontari della Protezione che saranno impegnati lungo il percorso».

Stefano Dessì, presidente regionale