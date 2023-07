Nuoro, comparto unico regionale del personale degli enti locali, la giunta si schiera a favore

affinché la Regione dia corpo ai provvedimenti necessari per la creazione del comparto unico del personale regionale costituito dal personale della Regione e da quello delle amministrazioni locali; in modo da attuare l’equiparazione giuridica ed economica dei i lavoratori della pubblica amministrazione della Sardegna.

Per rendere l’idea, nel periodo tra il 2018 e il 2021 – come ha rilevato il Cal –

Questo si deve accompagnare, inoltre, alla stesura di un piano straordinario per il reclutamento di nuovo personale per coprire le attuali carenze.

Attualmente i provvedimenti utili a sanare la situazione sono fermi in Regione e a questo proposito il Cal ha approvato di recente una delibera in cui sollecita gli uffici cagliaritani ad affrontare e risolvere il problema il prima possibile.

«Dopo un primo periodo di verifica sullo stato dell’arte per quanto riguarda il personale dell’Ente – aggiunge l’assessore al Personale Luciano Boi –

questo è il primo passo importante per creare, assieme ad altri enti locali del territorio, le condizioni per un lavoro riconosciuto come particolare in una regione a statuto speciale, che deve vedere il personale impegnato nelle attività parte di una stessa unica realtà contrattuale.

Non è solamente un fatto di retribuzioni differenziate, è anche avere, attraverso un unico e identico comparto contrattuale, la possibilità di un interscambio di personale tra enti che attualmente non sono sempre in grado, per la loro carenza cronica di personale e di specialisti, di affrontare la complessità dei finanziamenti del Pnrr impedendo l’arrivo di risorse per lo sviluppo e i servizi necessari alle varie comunità».