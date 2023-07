Martedì 4 luglio, nel rinnovato piazzale interno del Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari (piazza Porrino 1), avrà luogo alle 21.30 un nuovo appuntamento dell’edizione 2023 della rassegna musicale firmata dal Conservatorio di Musica di Cagliari in collaborazione con il “Luigi Canepa” di Sassari e la Scuola Civica “Antonietta Chironi” di Nuoro

Anche quest’anno Notturni Contemporanei propone la formula del ciclo di incontri musicali – ben 19, tra il 5 giugno e il 29 luglio – in programma non solo nelle consuete sedi di Cagliari e Sassari, ma anche a Nuoro (il 5, 12 e 19 luglio) e ad Alghero.

Appuntamento in programma domani, martedì 4, a Cagliari con il duo formato da Alessia Sassu (violoncello) e Fabio Arru (pianoforte), allievi del Conservatorio di Sassari: eseguiranno la Sonata in sol minore op. 19 di Sergej Rachmaninov e una nuova composizione del giovane collega Marco Lizzeri (Canto dei mari freddi).

A seguire, lo studente del Conservatorio di Cagliari Riccardo Rosas. Il giovane proporrà al pianoforte l’ascolto di Sonata op. 90 di Ludwig van Beethoven, Klavierstücke op. 111 Intermezzo n.10 di Johannes Brahms e, in prima esecuzione assoluta, Fantasia n.1 di Diego Masala.

Come da tradizione ormai consolidata, nel corso di ogni serata verranno proposti al pubblico, oltre a musiche dal repertorio dei più celebri musicisti di ogni epoca, brani in prima esecuzione assoluta, opera dei giovani allievi e allieve degli Enti musicali coinvolti. Gli stessi autori, in apertura, introdurranno le proprie musiche con una breve presentazione.

Prezzo del biglietto per i concerti di Cagliari: 5 €

